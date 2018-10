Rundt den samme tiden den anerkjente pianisten forsvant, meldte en annen familie en slektning savnet.

I forrige uke fikk Scott Cushnie sin familie beskjed om at han døde på sykehus, etter å ha falt om på et fortau tidligere denne måneden.

Men da musikeren ble fraktet til likhuset, var det ikke Cushnie sin familie som identifiserte den avdøde.

Den oppgaven fikk familien som meldte sin slektning savnet rundt samme tid som Cushnie forsvant.

Familien planla begravelsen for de de trodde var sin avdøde slektning. Flere måneder senere tok saken imidlertid en brå vending.

Den savnede slektningen dukket nemlig opp i levende live.

– Slik jeg forstår det, ble det holdt en veldig fin begravelse. Plutselig dukket slektningen opp, og familien innså at de hadde gravlagt feil person, sier en venn av Scott Cushnie, Andrea Reid, til CBC.

Venner og familie av den kjente musikeren, sier til BBC at om han hadde vært i live, så hadde Cushnie ledd av situasjonen. De sier videre at de ikke er sure på familien som gravla feil person.

Liket som ble begravd skal nå undersøkes for å fastslå identiteten.

– Dette er en veldig rar situasjon, sier Cushnie sin kusine, Liz Hale, ifølge BBC.

Hun sier at de nå ønsker å snakke med den andre familien.

– Min mor og hans søster synes dette er en trist situasjon. Vi håper at vi kan gå videre, og at vi kan feire hans liv med alle hans venner og kolleger i musikkbransjen, sier kusinen videre.