Thor og Jens håver inn på gresskar-gale nordmenn

Halloween har definitivt etablert seg som en tradisjon også her til lands de siste årene.

Selv i protest-gruppene på Facebook virker det foreløpig mistenkelig stille i år.

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Virke i 2016, viste at én av fire av norske familier feiret halloween. Tradisjonen har særlig fått sterkt fotfeste blant barnefamilier.

– Blant familier med barn mellom 6 og 10 år, svarte hele 71 prosent at de markerte halloween. For denne aldersgruppen er det vanskelig å komme utenom «knask eller knep». Det ser definitivt ut til at halloween har klart å etablere seg som tradisjon i Norge, sier direktør for faghandel i Virke, Bror William Stende til TV 2.

1000 tonn

Sammen med halloween og «knask eller knep» har også gresskaret inntatt de tusen hjem. De neste dagene vil det bli solgt tonnevis av den oransje gigant-frukten.

– Vi regner med at i overkant av 1.000 tonn halloweengresskar vil bli solgt i ukene frem mot 31. oktober, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Det tilsvarer et sted mellom 200.000 og 250.000 gresskar.

Tall fra dagligvarekjeden Coop viser at de har hatt en enorm økning i gresskar-salget de siste årene. Fra 38.000 stk i 2015 forventer kjeden å selge 75.000 frem til allehelgensaften. Det vil tilsvare 375 tonn gresskar, skriver selskapet i en pressemelding.

Fakta: Eksplosiv gresskar-økning Coop har merket en kraftig vekst i antall solgte gresskar til halloween de siste årene: 2015: 38 000 stk.

2016: 53 000 stk.

2017: 66 000 stk.

2018: 75 000 stk. (forventet salg)

To som nyter godt av at stadig flere nordmenn vil feire halloween med stil, er bonde Thor Graff (59) og sønnen Jens (26). De har allerede sendt av gårde rundt 50 tonn gresskar til Coop-kjeden. Gresskar-salget står totalt for mellom ti og tjue prosent av totalomsetningen til gården.

Som å selge juletrær i romjula

I drivhuset på familiegården i Røyken i Buskerud ligger det klart om lag 1000 gresskar som de håper å selge unna frem mot 31. oktober.

For om man skal drive med gresskar, gjelder det å smi mens jernet er varmt.

– Det er veldig sesongbetont. Alt skal gjøres på to uker. Resten av året er det nærmest umulig å få solgt. Det blir som å selge juletrær i romjula, humrer bonden.

De har holdt på med gresskar i ti-tolv år og forteller at etterspørselen har økt kraftig, selv om den har stabilisert seg noe de siste årene.

Kan bli utsolgt

Røyken-bøndene venter storinnrykk av gresskar-kunder frem mot halloween, og utelukker ikke at butikkene rett og slett kan bli utsolgt i år.

– Det har vært noen år der det har vært for lite gresskar i markedet, og da har mange kommet hit på halloween helt frem til klokken åtte på kvelden fordi de ikke har funnet det noe annet sted, forteller Jens.