Slik skal Steve Bannon gjenta Trumps valgsuksess i Europa

– Dette er først og fremst en klubb, som skal bygge broer mellom populistiske partier og ledere. Du kan kun bli invitert inn. Vi kommer til å gjennomgå nøye alle som vi vil ha med, før de blir invitert, sier Modrikamen.

Mot innvandring og EU

Bannon og Modrikamen ser The Movement som en motkraft til elite-organisasjoner som World Economic Forum og Bilderberg-gruppen. Modrikamen kaller dem globalist-bevegelser. Førstnevnte arrangerer det årlige toppmøtet i Davos og ledes av tidligere utenriksminister Børge Brende. Bilderberg-gruppen er et forum for noen få utvalgte, som møtes en gang i året.

– Først må vi som jobber for nasjonalstaten og selvråderetten bli kjent med hverandre. Så kan vi hjelpe hverandre. Vi kan gi dem verktøy som hjelp til sosiale medier og meningsmålinger. Og alt dette skal være gratis. Dette skal være en klubb, vi har ingen ambisjoner om å stille til valg på egen hånd, sier Bannons medhjelper i Europa.

Han sier demokratiet ikke fungerer i Europa, slik EU er idag.

– Vi kan ikke godta at mer og mer makt overføres til EU. Vi ønsker det motsatte. At nasjonalstaten tar tilbake makt. Og vi trenger grenser. For du må kunne bestemme hvem som skal kunne bo i landet ditt eller ikke. Hvis du ikke har innbyggere med felles verdier, kan du ikke ha et fungerende demokrati. Vi vil begrense innvandringen, mens Macron og Merkel vil ha relativt åpne grenser, sier Modrikamen.

Han avviser spørsmålet vårt om ikke Bannon sprer dommedagsprofetier og konspirasjonsteorier, og sier han opplever ham som en fornuftig mann.

– Bannon kan lykkes

I redaksjonen til nettstedet Politico følges Bannons planer med stor interesse. Politico har 60 journalister som følger EU og europeisk politikk. Politisk redaktør Ryan Heath understreker at Bannon har en stor jobb foran seg, hvis han skal samle høyrepopulistene i Europa.

Victor Orban i Ungarn, Marine Le Pen i Frankrike og Matteo Salvini i Italia er blant de aktuelle kandidatene til The Movement, og samarbeidet mellom ytre-høyre-politikere har vært komplisert til nå.

– Bannon hadde helt klart evnen til å piske opp mye sinne og frykt i USA i 2016 og hans innsats hjalp Trump inn i Det hvite hus. Han kan klare å skape mye politisk kaos og ingen kan utelukke at han kan lykkes med det i Europa. Men han har også en del imot seg, som gjør at det kan bli vanskelig, sier Heath.

Det første målet for The Movement er å få flest mulig høyrepopulister valgt inn i Europaparlamentet i mai 2019. Politico har samlet inn flere hundre meningsmålinger fra EU-landene. I øyeblikket kan det se ut til at partier på ytre høyre fløy, tilsammen kan bli like store som dagens største partigruppe, de konservative. Hvis de klarer å samarbeide kan de for eksempel lokke kandidater til vervet som president til EU-kommisjonen eller viktige politiske saker.

Bannon planlegger å innvie The Movement i midt av januar 2019.

Bannon er invitert til å snakke på konferansen NewsXchange i Edinburg i november. Konferansen er arrangert av EBU, den europeiske kringkastingsunionen og invitasjonen av Bannon har ført til at den skotske førsteministeren, Nicola Sturgeon, har trukket seg fra arrangementet i protest.

Flere organisasjoner som jobber mot rasisme har tillyst demonstrasjoner i Edinburg mot Steve Bannon.