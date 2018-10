Ansatte i norske fengsler utstyres med sikkerhets-alarmer som ikke fungerer

– Dette høres ganske dramatisk ut...

– Egentlig ganske vanlige problemstillinger i Oslo fengsel. Vi har sett de siste to årene at denne type hendelser nærmest øker for hver uke som går, svarer Larsen.

Effektivisering og kutt

Konsulentselskapet Oslo Economics leverte i janauar en analyse av situasjonen i kriminalomsorgen etter noen år med regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering.

«Fengslene vi har intervjuet har en klar oppfatning av at driftssituasjonen har blitt mer krevende under ABE-reformen. Dette skyldes i tillegg til trange økonomiske rammer, at innsattpopulasjonen har blitt mer krevende og at førstelinjen pålegges flere administrative oppgaver som reduserer tiden sammen med de innsatte».

«Mange fengsler har gjennomført innsparinger ved å redusere bruken av vikarer og overtid – også i førstelinjen».

– Situasjonen oppleves som utrygg

Dette har ifølge fengslene uheldige konsekvenser i form av at det blir mindre tid til såkalt dynamisk sikkerhetsarbeid som bygger på gode relasjoner mellom ansatte og innsatte. Rapporten konkluderer med at «det kan også bidra til at situasjonen for de ansatte oppleves som utrygg».

– Vi skal forsøke å få de innsatte tilbake til samfunnet som mindre kriminelle enn når de kom inn, men dagens situasjon gjør dette veldig krevende for kriminalomsorgen. Og det har en samfunnskostnad, presiserer Larsen.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund mener Regjeringen har kuttet uforsvarlig mye i pengene som skal gå til lønninger og drift av norske fengsler de siste årene.

– Begår kriminalitet når de soner

Svenkerud peker på at kutt i helsetilbudet til innsatte, stadig flere med tunge psykiske problemer kombinert med minimumsbemanning gjør det krevende for ansatte. Resultatet mener han fører til tidvis høyt sykefravær blant ansatte, redusert sikkerhet og innsatte som i større grad kan begå kriminalitet når de soner.

– Nå har vi sett flere politikere som er kommet på banen, de ser den utfordringen kriminalomsorgen står overfor. Den vi mangler er vår egen justisminister, nå må han komme på banen, sier Svenkerud til TV 2.