Tok med barnehage-barn på jakt

Hun sier at å la barn ta del i slike opplegg vil bidra til å normalisere bruken av dyr med mindre det blir presisert under arrangementet at det faktisk ikke er nødvendig at dyrene dør.

– Rammeplanen til Utdanningsdirektoratet sier under fagområdet etikk, religion og filosofi at barnehagen skal «utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål». Bør ikke barnehagen oppfordre til refleksjon rundt dyrenes subjektivitet og egenverdi? Skal vi gi barn et nyansert inntrykk av virkeligheten bør vi også lære dem at de har et valg om de ønsker å spise dyr eller ikke, sier Pedersen til TV 2.

Veganer Julie Bradley-Pedersen.

Hun understreker at dette er et utfordrende tema der det er viktig å stille spørsmål og reflektere over hvordan man gjør ting slik at man sammen kan utvikle seg til et bedre samfunn som gagner alle.

Lærer om lokalmiljøet

Pedagog og professor i ledelse ved Nord Universitet og Dronning Mauds Minnehøgskole for barnehagelærerutdanning, Kjell Aage Gotvassli, synes det høres ut som en god måte for barna å bli kjent med en lokal tradisjon på.

– Alt avhenger av rammene rundt opplegget og at det ikke er tvang. Så lenge det er en godt forberedt og planlagt aktivitet, at foreldre blir involvert og får være med å bestemme så høres det bra ut, sier Gotvassli til TV 2.

Han synes det er et naturlig tilbud for barnehager som holder til i områder hvor jakt er vanlig.

God respons

– Mange barn fantaserer og blir skremt av det de ikke vet. Derfor er det viktig at de blir hørt når de spør. Samtidig bruker vi ikke ord som «drepe» og «skyte». De får se utstyret som skal brukes og lærer hva som er lov og ikke lov før turen, sier styreren.

Johnsen forteller at responsen fra barna var god etter turen i forrige uke.

– Jeg har snakket med foreldrene som fortalte at alle barna syntes det var spennende og ingen ble skremt av opplevelsen. Neste gruppe skal ut på torsdag og barna som var med sist ønsker å være med igjen, forteller hun.

Det er kun barn som har fylt tre år som får være med.

For de barna som ikke vil være med på jakt tilbyr barnehagen alternative turer.

– Barn elsker førstehåndserfaring og lærer veldig godt av det. De som søker plass hos oss er klar over tilbudene vi har, men vi legger selvfølgelig til rette for andre alternativer, sier Johnsen.