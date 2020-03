Prøvde å få 600.000 kr etter bilbrann, men forsikrings-selskapet fattet mistanke

– Det kan i alle fall være veldig forenlig med den brannutviklingen vi får beskrevet. Og det stemmer vel også med brannskaden i motoren, sier Nielsen.

– Vi må sjekke opp verkstedhistorikken. Er det noen som har vært og skrudd her? undrer Rolf Haugen.

Oppgjørets time

Noen uker og enda flere undersøkelser senere har Espen Norenberg Olsen i Gjensidige konkludert. Han har undersøkt en tilsvarende bil og funnet ut at mutteren som fester bensinslangen er lett tilgjengelig fra motorrommet.

Kunden kan altså teoretisk sett ha løsnet mutteren selv, men det er vanskelig å bevise.

Gjensidige har imidlertid funnet noe annet som får stor betydning for saken. I bilvraket lå et utbrent servicehefte der skriften ennå var tydelig. Den viser at den reelle kilometerstanden er over 100.000 kilometer høyere enn det kunden har oppgitt til Gjensidige.

Risikerer fengsel og full forsikringsstopp

– Når du prøver å jukse på den måten, så risikerer du å tape hele erstatningskravet, sier Espen Norenberg Olsen.

I dette tilfellet ville kunden fått 400.000 kroner i erstatning om han hadde oppgitt riktig kilometerstand. Isteden prøvde altså kunden å få en erstatning på rundt 600.000 kr ved å opplyse en lavere kilometerstand. Det lønte seg ikke.

Når slike alvorlige svik avdekkes ender kundene opp med ingen erstatning og en politianmeldelse. I denne saken ble det også tatt ut tiltalte mot bileieren. Ifølge advokat John Christian Elden risikerer vedkommende 8-10 måneders fengsel og store problemer med å få ny forsikring.

– Man risikerer å ikke få forsikring igjen i noe selskap, ikke bare Gjensidige. Forsikringsselskapene har felles databaser hvor de legger inn det de kaller sviktilfeller. Det kan bli ganske alvorlig for personen som står fullstendig uten forsikring.

Bileieren har ikke ønsket å uttale seg til Åsted Norge.