En nyansatt ved den amerikanske ambassaden i Australia skulle lære seg e-post-systemet og tenkte at en møteinvitasjon var en godt sted å begynne.

Det som bare skulle være en test-e-post, ble sendt til haugevis av viktige personer, som ikke helt skjønte hva de ble invitert til.

Cat pajama-jam

E-posten som ble sendt ut hadde «møte» skrevet i emnefeltet. Bildet du ser over var lagt til som et vedlegg. Invitasjonen endte med et høflig spørsmål, der avsender spurte om mottakerne vennligst kunne svare på om de ville delta på et «cat pajama-jam».

Den norske oversettelsen av «cat pajama-jam» er noe vanskelig, men la oss kalle det en kattepysjamasfest.

Ifølge blant annet 7News, Buzzfeed og The Independent, skal ambasadens PR-rådgiver Gavin Sundwall ha sagt følgende:

«Beklager å måtte skuffe dere som ønsket å delta på denne kattepysjamasfesten, men et slikt arrangement faller utenfor vår ekspertise. Det var en opplæringsøvelse som gikk feil, da en av våre nyansatte skulle teste nyhetsbrevplattformen vår.»

Viral tabbe

Internett florerer nå av morsomme tweets, innlegg og omtaler av saken.

Til og med ambassader rundt om i verden har moret seg på Australias bekostning.

I nabolandet New Zealand postet de følgende tweet: