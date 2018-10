Slik kan du unngå å bli syk under influensasesongen

De fleste kjenner til symptomene; å være slapp og sliten, ha feber og en utmattende følelse i musklene. Snart begynner den årlige influensasesongen.

– I en gjennomsnittsesong blir mellom fem og ti prosent av alle voksne og 20-30 prosent av alle barn rammet av influensaviruset. Det vil si at en vanlig voksen opplever å få influensa cirka en gang hvert tiende år, forteller overlege Ragnhild Raastad til God Morgen Norge.

Hun forteller at hvis man allerede har begynt å føle seg dårlig er det mest sannsynlig ikke influensa.

– Den store bølgen med influensa som skyldes influensavirus kommer nærmere jul. Vanligvis starter sesongen rundt jul og nyttår og varer i omtrent tre måneder. Det varierer litt fra år til år. I fjor startet influensasesongen i midten av desember og var ikke ferdig før godt ute i april, sier Raastad.

– Hvordan vet man at man har fått influensa?

– Det typiske er at man får feber, blir slapp og sliten, får vondt i hodet, hoster og har en merkelig følelse i muskulaturen. Det kan føles som muskelverk, forteller Raastad.​

Influensavaksinen

I Norge er det ikke anbefalt for alle å ta vaksine mot influensaviruset. Raastad sier det likevel ikke er noe i veien for å ta den for de som er friske eller ønsker å holde seg friske.

– De som i utgangspunktet kan få alvorlig sykdom er de vi primært ønsker skal ta vaksinen. Det gjelder for eksempel alle de som er 65 år eller eldre, de har høyere risiko enn andre for å få en alvorlig sykdom. Også alle de som er i omsorgsboliger og sykehjem og alle gravide i andre og tredje trimester i svangerskapet. I tillegg gjelder det alle voksne og barn som har en eller annen kronisk sykdom som hjerte- eller lungesykdommer, astma, diabetes, nyre- og leversykdommer, eller nedsatt immunforsvar, sier Raastad til God Morgen Norge.

Hun oppfordrer blant annet også de som bor sammen med folk som har svekket immunforsvar til å vaksinere seg.

– Hvis man jobber i helsevesenet som kan risikere å smitte andre, så er det også veldig lurt å ta vaksinen. Vi vil at alle som jobber med pasienter som kan få alvorlig sykdom skal være vaksinert, forteller Raastad.

Hun sier det tar cirka 10-14 dager fra man har tatt vaksinen til den har god effekt.

– Er man vaksinert mellom oktober og desember så har man stort sett god effekt, sier hun.

Ufarlige bivirkninger

Raastad forteller at noen bivirkninger av vaksinen kan være at det blir litt rødt og hovent der vaksinen er satt, men at det er helt ufarlig og at det går over etter kort tid. Noen føler seg også litt slappe og ute av form.