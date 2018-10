En 57 år gammel nordmann har under falske navn i flere år svindlet personer fra hele Norge på nett ved å selge varer han aldri leverer.

TV 2 ble tipset om at mannen bare har fått fortsette sin svindel uten at norsk politi har stoppet ham, til tross for at han er blitt anmeldt over hele landet.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med 57-åringen ved å svare på en av annonsene hans der han skulle selge et windsurfingseil.

– Er ikke veldig stolt av det

Til slutt gikk han med på å snakke med oss på telefon fra Filippinene.

– Vet du hva, jeg innrømmer det jeg har gjort. Jeg er ikke veldig stolt av det, sier han til TV 2.

- Hva tenker du om å lure folk på den måten?

– Jeg synes ikke det er noe hyggelig, jeg synes ikke det er noe ålreit, men det er den eneste måten jeg kan overleve på.

Han sier han lever uten inntekt på Filippinene og at han svindler for å overleve.

– Mange opplever vonde ting uten at de blir kriminelle?

– Ja, men hva gjør du når du sitter 12000 kilometer unna Norge og ikke har penger til å gå i butikken og kjøpe et brød eller ingenting?

–Har svindlet hundre personer

Han innrømmer å ha holdt på med svindel i flere år og tror han har lurt rundt hundre personer.

– Hva tenker du om at det advares mot deg på nett?

– Jeg synes jo det er jævlig trist å ødelegge navnet til hele familien min.

Han forteller at han en periode solgte private eiendeler som en klokke og en GPS for å skaffe penger. Men at han etter hvert gikk tom for penger og fikk ideen om å selge ting han ikke hadde. I dag har han mange annonser ute samtidig.

– Jeg har sikkert hatt hundre e-postadresser siden jeg kom hit. Ti-tolv av dem er fremdeles aktive.

– Går du ikke i surr?

– Nei, det finnes systemer der du kan lagre passord og e-postadresser.

–Hvordan er det å sitte der borte og gjøre dette?

–Jeg er både fornøyd og får klump i magen, og jeg blir nervøs, men samtidig litt happy for jeg vet at jeg har penger til husleie den neste måneden også.

Vurderer å melde seg for politiet

– Kunne du tenke deg å komme hjem til Norge og melde deg?