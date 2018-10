Klarer ikke å stoppe nordmann (57) som lever av å svindle på nett

– Var det noe ved annonsen som virket mistenkelig?

– Nei, ikke i starten. Han fremsto troverdig og bildene han sendte meg så ut som de var tatt i bakgården hans. Det var ingenting som tilsa at det skulle være noe falskt ved dette.

Mannen oppga et kontonummer og Robert overførte 1270 kroner som også skulle dekke frakt.

På en rekke ulike forum advares det mot svindleren. Foto: TV 2

– Flaut

Men tiden gikk og det kom ingen mast. Da Robert skjønte at han var blitt lurt var det stille i andre enden.

– Det er selvfølgelig flaut. Jeg har kunnskaper til å avsløre noe sånt, men det er jo menneskelig å gjøre noe feil.

Saken ble politianmeldt, men er ennå ikke etterforsket. Erik Faarlund er svært kritisk til politiets håndtering av sakene mot 57-åringen. I tillegg er mannens konto hos Sparebank1 BV som muliggjør svindelen, fremdeles aktiv, til tross for at flere av ofrene har kontaktet dem og informert om at kontoen brukes til svindel.

– Det er ganske frustrerende at banken og politiet ikke gjør noe med det. Utfordringen er at mange av anmeldelsene kommer inn på ulike steder rundt i landet og da har ikke politiet klart å samle sakene og se omfanget, mener han.

Har ikke sperret kontoen

Sparebank1 BV sier at de på grunn av taushetsplikten ikke kan kommentere denne saken, men svarer på generelt grunnlag.

– Det skal veldig mye til før man stenger en konto hos en kunde, for eksempel pålegg fra politi eller domstolmyndigheter, sier kommunikasjonssjef i Sparebank1 BV, Live Stensholt.

– Så i mellomtiden skal han bare få fortsette å svindle?

– Med fare for å gjenta meg selv, så kan jeg ikke kommentere enkeltsaker, sier hun.

Flere av anmeldelsene ligger hos politiet i Larvik. Selv om 57-åringen er etterlyst i Norge, sier politiet at saken er vanskelig å etterforske, blant annet fordi han oppholder seg i utlandet.

– Hvorfor kan ikke politiet gjøre mer i denne saken?

– Vi kommer til å gjøre mer, men vi har ikke kunnet prioritere det foreløpig for vi har måttet gjøre mer i andre saker og vi har ikke mannskaper nok til å ta enhver sak med en gang den blir meldt til oss, sier Knut Vidar Vittersø, leder for seksjon for etterforskning på Larvik politistasjon.

Leder for seksjon for etterforskning ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø, sier de foreløpig ikke har kunnet prioritere saken. Foto: TV 2

Anmeldelsene mot mannen har kommet inn til politiet i et par år.

– Er ikke det ille at dere ikke kan prioritere å stoppe en svindler som lurer så mange personer?

– Jo, jeg synes det er ille. Personlig synes jeg det er ille.

TV 2 kontakter svindleren

Vi bestemmer oss for å prøve å finne mannen. På windsurferen2.no finner vi en annonse som vi tror er fra svindleren. Under et annet navn tar vi kontakt og sier vi er interessert i å kjøpe seilet han skal selge. Etter kort tid svarer han, men sier at seilet ligger på hytta hans, derfor kan vi ikke komme fordi og se på det hjemme hos ham.

Han sender flere bilder av seilet, men et kjapt bildesøk på Google viser at han har kopiert dem fra en internasjonal surfeside. Vi gir uttrykk for at vi vil kjøpe seilet og han sender kontonummeret han vil vi skal overføre pengene til.

Det er det samme kontonummeret han har brukt til å lure alle ofrene vi har vært i kontakt med. Vi avslutter kommunikasjonen og betaler aldri for seilet.

Men så tar saken en uventet vending. Mannen går med på å snakke med oss.

