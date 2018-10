kaster inn håndkle:

Silje (20) tok livet sitt – staten erkjenner at det var sykehusets skyld

HJEMME: Her er foreldrene Espen og Lise Johannesen Øwre hjemme i stua på Stovner. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2 / Privat

Staten ga seg to uker før de skulle møte familien i retten. – Et seks år langt mareritt er over, sier pappa Espen Øwre.