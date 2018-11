Det finnes 50 000 bobiler i Norge. De ruller på fire hjul, drives av en motor, men er ifølge bransjeforbundet for bobiler og campingvogner ikke et kjøretøy.

– Dette er et ferie og fritidskonsept. På lik linje med en båt og en motorbåt, eller en seilbåt for den saks skyld, sier generalsekretær Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund til TV 2.

Et ferie- og fritidskonsept

Bobilen bør derfor behandles som et mobilt feriested på kjøl, mener han. Generalsekretæren forventer at myndighetene åpner for at også bobiler – som fritidsbåter – kan få bruke avgiftsfritt drivstoff.

Han får støtte av Bent Kampen, nestleder i Norsk bobil og caravanklubbs avdeling i Harstad og omegn, et av områdene med størst bobil-tetthet i landet.

– Du har den ikke på arbeid, du kjører ikke til butikken for å handle med den, du kjører ikke med den ungene i barnehage. Så det blir nok et rent fritidskjøretøy, sier han.

Bobiler er en egen av totalt ni kjøretøyklasser, og engangsavgiften er i dag 22 prosent av den avgiften kjøretøyet hadde blitt ilagt dersom de hadde blitt registrert som personbiler.

– Jeg har ikke sett noe innspill fra Norges Caravanbransjeforbund, men synes generelt det er for stor forskjell på campingbiler og fritidsbåter til at disse bør likestilles avgiftsmessig, sier statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet til TV 2.

– Ny CO2-beregning vil ta livet av en hel bransje

Bransjeforbundet representerer et hundretalls forhandlere, som i fjor omsatte for over 7 milliarder kroner. De frykter en nye modell som er foreslått for beregning av CO2-avgifter.

– Det vil kunne ta fullstendig livet av en hel bransje. En bobil vil kunne risikere å få en avgift som er 200.000 til 300.000 mer enn den er i dag.

I følge Østfold-Forskning skal bobilferie også være mer miljøvennlig enn en ferie på fritidsbåt. Dette er også et argument caravanbransjeforbundet tar i bruk når de nå vil at bobilen ikke skal regnes som kjøretøy, men av myndighetene sidestilles med en fritidsbåt.

– Som et ferie og fritidskonsept, og deretter få fornuftige avgifter i forhold til det konsepet, sier Holm.

– At foreningen ønsker lavere avgifter på campingbiler har jeg forståelse for, sier statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet. – Men generelt er det for stor forskjell mellom campingbiler og fritidsbåter til at disse bør sidestilles avgiftsmessig, sier han.