Ordningen med personlige bilskilt ble lansert i 2017, og ble umiddelbart en suksess. Søknadene strømmet inn, fra bileiere som var villig til å betale 9.000 kroner for å få et helt selvvalgt skilt på bilen sin.

Reglene for personlige bilskilt er at det må være en tegnkombinasjon som ikke er støtende, til ulempe for noen – eller krenker varemerkerettigheter.

Statens vegvesen har egne folk som går gjennom alle søknadene, og som vurderer om de kan godkjennes eller ikke.

Bremset litt opp

Alle personlige skilt må ha minimum to og maksimum sju tegn (ordinære norske bokstaver og tall), inklusiv eventuelle mellomrom.

Her ser du alle godkjente skilt:

For å kunne søke om et personlig bilskilt må du være fylt 18 år.

Rundt 6.000 biler kjører akkurat nå rundt med et personlig bilskilt. Antall nye søknader har bremset opp endel, etter at nyhetens interesse rundt ordningen gikk over.

Nå er det ikke Teslaen til Jon Arne folk ser på lenger

De personlige bilskiltene er spredt over hele landet, nederst i denne artikkelen finner du en link til hvor de ulike eierene bor.

30 dagers frist

I fjor fikk Statens vegvesen inn rundt 4.000 søknader om bilskilt. Tall fra vegvesenet viser også at det er et betydelig frafall etter at søknadene er innvilget.

Da har bileier 30 dagers frist på å betale. Nå gjør bare rundt halvparten av søkere det. Skilt det ikke blir betalt for, blir tilgjengelig for andre søkere når fristen har gått ut.

