Helt siden Audi viste konseptet på sin e-tron, tilbake i 2015, har interessen rundt bilen vært enorm. Dels fordi det er en elbil – vi nordmenn går jo nærmest av skaftet for å skaffe oss slike biler. Men også fordi det er en Audi. Det er et bilmerke som mange nordmenn liker og allerede har et forhold til.

De gir deg gjerne litt "mer" enn for eksempel Nissan Leaf og VW e-Golf, samtidig som det kanskje kjennes tryggere og mer forutsigbart enn for eksempel Tesla og Jaguar, som er alternativer i den litt mer snobbete enden av skalaen.

Dette i sum gir en kombinasjon som tydeligvis passer det norske folk godt, for mange tusen av oss har allerede kjøpt bilen, usett.

Ventetiden har vært lang og tålmodige kunder må holde ut litt til. Men nå nærmer det seg. Det er ikke lenge til de aller første bilene kommer til landet. Etter planen skal de som bestilte aller først, få sine biler i uke ni neste år.

Tidligere i høst var vi i Broom i Namibia, og som noen av de aller første i verden fikk vi kjøre den nye elbil-SUV-en fra Audi. Her er noen ting du bør vite om den:

Vi har kjørt nye, elektriske Audi e-tron i Namibia.

Les mer om vårt møte med Audi e-tron her:

Farger: De aller første eksemplarene som ankommer norsk jord er spesielle First Edition-utgaver. De vil bli levert i fargene blå, grå og sort.

Blått, grått og sort blir de første fargene.

Grill: Elbiler trenger ingen grill, for de har ikke noen radiator som må kjøles ned. Det er et argument vi ofte hører. Audi e-tron har grill. Selvfølgelig for å å bevare likheten til resten av Audi-familien. Den digre singel frame-grillen har jo vært Audis kjennemerke siden 2005. Her er den i tettere versjon og de få tingene som må kjøles er naturlig nok plassert bak denne for å forsvare monteringen av den digre grillen.

Jo – elbiler kan også ha grill

Kjøling: Nå vi først snakker om kjøling; Audi lanserer med denne modellen en svært effektiv kjøling av elmotorene og rotorene i denne, en løsning som Audi er helt alene om.

Utstyr: Tyske premiumbiler som BMW, Mercedes og Audi har ofte svært kostbart tilleggsutstyr som får prisene til å skyte i været. Nye e-tron har både luftfjæring, oppgradert, stor stereo og stort MMI (Muliti Media Infotainment) system som standard.

Tilhengerfeste: Ja, du får e-tron med hengerfeste. Bilen kan trekke en tilhengervekt på 1.800 kilo.

Den kommer med en ladeluke på hver side.

To ladeluker: E-tron har ladeluke på forskjermene. Den kommer faktisk med ladeluke på begge sider. På venstre side plug til hjemmelader + CCS-lading. På høyre side med plug til hjemmelader. Praktisk og lettvint med tanke på parkering.

To motorer: Audi e-tron har to motorer, en på forakselen og en på bakakselen. Den på bakakselen er den sterkeste, dette for for kjøregledens skyld. Dette skal gi en mer sporty kjørefølelse, litt som man finner i biler med bakhjulsdrift.

Den kommer med skikkelig quattro firehjulsdrift.

Quattro: e-tron har firehjulsdrift. Quattro-navnet forplikter og Audi har lagt ned mye jobb i å få et system som er det verdig. Dette er helt ny og femte utgave av det legendariske firehjulsdrift-systemet. Om det funker? Ja – som bare pokker, til og med...

8 millioner: Aprops quattro - Audi har siden starten på 80-tallet solgt 8 millioner biler med nettopp quattro firehjulsdrift. Andelen av de som velger quattro på sine biler en nå på 47 prosent på verdensbasis.

Man velger kjøreprogram etter underlag og humør.

Effekt og sånt: Batteripakken er på 95 kWh og kan lades til 80 % på ca. 30 minutter når du bruker 150 kW DC hurtiglader. De to motorene har en samlet effekt på 300 kW, eller 402 hestekrefter, og 664 Nm i dreiemoment. 0-100 km/t går unna på 5,7 sekunder og toppfarten er 200 km/t.

Opp og ned: Som nevnt har denne bilen luftfjæring og den kan både heves og senkes, alt etter underlaget man kjører på. Bakkeklaringen kan bli på opptil 22 centimeter. Det er mye!

Kan justeres: ESC (Electronic stability control) kan justeres i flere nivåer og også skrus helt av. Så her kan du egentlig velge om du vil kjøre "på skinner" eller om du vil dra på med en god, gammeldags sladd når det passer seg, eller ved offroad-kjøring. Bilen har Hill Descent Control, et system som hjelper deg ned bratte og glatte bakker om du forviller deg ut i villmarken.

Det er mulig med en skikkelig brei-sladd om man ønsker det.

Etter underlag: e-tron har også Drive Select, systemet som gjør at du kan tilpasse bilens oppsett etter underlaget. Her kan du velge alt fra offroad til comfort og dermed få det optimale ut av bilen, uansett underlag.

Hvor langt går den? Dette er det store spørsmålet for alle elbilkunder. Men her har vi ikke noe endelig svar. Det Audi selv sier er mer enn 400 kilometer, etter den nye og mer realistiske WLTP-målemetoden.

Les også: Vil du vite enda mer om Audi e-tron, klikk her

Video: Her kan du se mer av Audi e-tron