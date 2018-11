Fredag kan han ta jobben til Hareide – derfor tror de han lykkes

– Han har markert seg på KrFs klassiske kjernesaker som barnefamilier, fattigdomsbekjempelse, skole, og kamp mot sorteringssamfunnet. Ropstad er så absolutt en allround-politiker med erfaring fra fire ulike stortingskomiteer, mener Eriksrud.

Ropstad er også aktiv jeger, og ladet blant annet opp til fremleggelsen av årets statsbudsjett med elgjakt.

– Det er alltid vanskelig å spå hvordan noen vil gjøre det som leder. Det er et stort steg å gå opp det siste trappetrinnet fra nestleder til partileder, men han er en politiker som er godt likt i alle leire, sier Eriksrud.

Han poengterer også at Ropstad har et tydeligere eierskap til et borgerlig firepartisamarbeid enn Hareide.

– Som KrFU-leder frem til 2010 spilte han blant annet en sentral rolle i å berede grunnen for å ta Frp inn i varmen på høyresiden, sammen med de andre ungdomspartilederne, i regi av tankesmien Civita, sier Eriksrud.

​Tror han ville ventet

Til tross for lang fartstid, tror Eriksrud imidlertid at Ropstad helst skulle ha ventet med å overta vervet som partileder.

– Jeg tror nok at han selv gjerne skulle ha ventet noen år med å overta som partileder. Han trives godt i rollen som nestleder og finanspolitisk talsperson og har små barn hjemme. Men hvis han er motivert for oppgaven, har han gode forutsetninger for å ta steget opp til politikkens eliteserie blant de andre partilederne, sier han.

POLITISK REDAKTØR: Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv. Foto: Holm, Morten

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør Dagens Næringsliv, sier Ropstad får en krevende oppgave dersom han overtar ledervervet i KrF.

– Han får i så fall både oppgaven med å lede partiet inn i regjering, og forsøke å samle partiet, som har blitt splittet. Han har vist at han har potensiale i seg gjennom denne prosessen, så vil det gjenstå å se om han er den rette lederen, sier han.

Alstadheim tror det blir viktig å finne et samlende prosjekt for partiet, slik at også Hareide-siden kjenner seg igjen i KrF – dersom de ender som tapende part.

– Klima er et felt Ropstad kjenner fra før og har erfaring fra. Hvis han nøster i nettopp dette, så kan nok det være et samlende tema, og noe Hareide har vært opptatt av, sier han.

– Den beste mannen de har

Udjus i Fædrelandsvennen tror Ropstad er godt rustet for et eventuelt lederverv.

– Jeg tror han er den beste mannen de har til å ta over et såpass splittet parti. Han er ung, men han har vært med i politikken lenge. Han har fått tunge oppgaver i partiet, som finanspolitisk talsmann, og blant annet forhandlet frem budsjettet i fjor. Som nestleder ligger det også en tillit i partiet i at han kan ta over som leder, sier han.

I tillegg har 33-åringen samlende egenskaper, mener Udjus.

– Han er en humørfylt, jovial og jordnær type, som kjenner grasrota i KrF godt. Han vet hva som beveger seg der ute, og han har også Hareide-evnen til å begeistre, mener han. ​