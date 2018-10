Smertestillende fra legen ble starten på et rushelvete

Leder for Seraf, Thomas Clausen, sier at funnene har gjort ham urolig for at vi kan ha en opioid-krise, lik den som har krevd tusenvis av liv i USA, på trappene.

– Det er viktig å understreke at vi ikke er der nå, men vi ser en kraftig økning i bruken av disse pillene, og da spesielt blant pasienter med kroniske langvarige smerter som ikke er kreft. Det kan være behandling for vonde rygger og knær, tilstander som blir mer vanlig i en aldrende befolkning.

Han understreker at det ofte er riktig å gi pasienter med sterke smerter oksykodon eller tramadol, men at han mener det finnes leger som er for rause med medisineringen. Dermed risikerer pasienter som kan behandles bedre med andre metoder å bli avhengig av opioidene.

Samtidig viser Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister at opioide-legemidler i 2017 var årsaken til flere overdoser enn heroin. Clausen er bekymret for at det er en sammenheng.

– Tramadol og oksykodon er en del av bildet i denne statistikken, sier han.

Lege og forsker Thomas Clausen mener mange leger er for slepphendte med opioider til pasienter.

Registeret viser også at kvinner over 50 år er en gruppe som øker betydelig på overdosedødsfallstatistikken.

– Min hypotese er at disse kvinnene har fått disse pillene på resept av legen som smertebehandling. Men det skal det forskes mer på, sier Clausen.

– Det er viktig å ta opp dette nå, og ikke sitte å se på at det skjer.

– Noen leger er for rause

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, sier at de holder bruken av opioider under oppsikt. Han sier det er legene som sitter med hovedansvaret for å begrense utviklingen, og at det finnes leger som er for rause med smertestillende.

– Ryktet om disse legene går jo fort rundt. Da får de en pasientgruppe som ber om store mengder. Disse midlene er beregnet til behandling av sterke smerter. For eksempel etter skade, operasjoner, uhelbredelig kreft eller lignende, sier Madsen.

BRUKEN MÅ BEGRENSES: Medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen, understreker at oksykodon og tramadol er gode legemidler, men sier at det skal brukes svært konservativt. Foto: Roald, Berit

Norge har lenge vært på europatoppen i overdosedødsfall. De siste årene har målrettede tiltak gjort at heroinoverdosene har gått ned, men Madsen mener det er skummelt at legemiddeloverdoser nå stiger så kraftig som det gjør.

– At heroindødsfall går så kraftig ned, og opioidedødsfall opp er dramatisk. Vi jobber nå med å se nærmere på hva som kan ligge bak.

– Aldri opplevd noe så avhengighetsdannende

I 2012 dro Trine på avrusing. Etter det mottok hun i en lang periode legemiddelasistert rusbehandling (LAR), og fikk livet på rett kjør igjen.

I dag er Trine helt rusfri, og bor sammen med sønnen sin. Hun jobber med ruspsykiatri, og har lyst til å ta høyere utdanning.

Når hun tenker tilbake på tiden med rusproblemene er hun sjokkert over at hun kunne få så store mengder oksykodon som hun gjorde.

– Jeg har tatt mye rart, men jeg har aldri opplevd noe man blir så avhengig av. Det er helt uforståelig at en lege kan foreskrive så mye som det jeg fikk. Jeg kjenner mange som har opplevd det samme, sier hun.