Stor og romslig stasjonsvogn, kraftig dieselmotor, automatgir, firehjulsdrift, masse utstyr og et litt småsnobbete design og image.

Alt dette satt som et skudd og ble omfavnet av mange norske familier. Audi A6 Avant quattro var definitivt en drømmebil for svært mange. Rett og slett fordi det aller meste stemte med hvordan vi ville ha det. For ti år siden.

Hvordan klarer den seg nå? I helt ny utgave – står den seg fortsatt?

For å finne ut av dette er vi tatt med oss et eksemplar. Nærmere bestemt en A6 Avant 45 TDI, som via en 3-liters V6 motor byr på 231 hestekrefter og en pris som starter på ublyge 734.000 kroner. Da i en grunnversjon som få eller ingen kjøper. Mer om det siden.

Hva er nytt?

For ikke lenge siden kom familiebil-klassikeren Audi A6 i ny tapping. Først som alminnelig sedan og nå helt nylig som Avant. I velkjent Audi-stil så betyr Avant stasjonsvogn. Det er i grove trekk det som er nytt her – at det er en stasjonsvogn og ikke en firedørs-sedan.

Prisen er nesten like drøy som grillen. De færreste kan eller vil bla opp 1. million for den diesel stasjonsvogn nå.

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken er naturlig nok bedre plass, først og fremst. Mange mener også at stasjonsvogna er penere og mer harmonisk i linjeføringen enn sedanen. Dessuten holder stasjonsvogna seg vesentlig bedre i pris en sedanen.

I tillegg kommer jo alle de punktene vi nevnte innledningsvis om komfort, utstyr, ytelser osv.

Hva koster den?

Prisene for denne starter på det vi mener er små-drøye - før utstyr. Utstyr til permiumbiler er som kjent heller ikke billig. For en bil med større felger, skinninteriør, oppgradert stereo, stor MMI, Sportline og litt annet småsnacks så skytes prisen fort opp i nærmere 900.000 kroner, mens vår godt utstyrte testbil runder 1. million kroner. Da skorter det ikke på attraktive konkurrenter...

Hvem er konkurrentene?

Tradisjonelt har konkurrentene vært BMW 5-serie og Mercedes E-Klasse. I alle fall for ti år siden, var de to helt opplagte sådanne. Men saker og ting skjer i bilbransjen, først om SUV-bølgen, så har bølgen med elektrifisering av kjøretøyer kommet, enten det er helelektriske, eller ladbare.

Dermed kan men nå legge til biler som for eksempel Ladbar BMW X5e, Audis egen Q7 e-tron, Volvo XC90 T8 og Tesla Model X.

Vi kan jo også legge til at Audis nye el-SUV e-tron trolig vil bli den mest solgte bil her hjemme neste år. Antagelig med god margin.

Interiøret holder, som resten av bilen, svært høy klasse. Det er nesten umulig å ikke trives om bord.

Vil naboen bli imponert?

Det er ingen god grunn til at han ikke skulle bli det, for bilen er både fin god den, men vi tror allikevel at han vil bli mer forundret.

Sannsynligheten for at du får spørsmål om hvorfor du ikke har valgt noen av konkurrenten vil trolig komme ganske fort. Så trange kår har faktisk en tradisjonell diesel stasjonsvogn fått Norge nå.

Gjett tre ganger om det gjør noe med restverdien ...

Hva mener eierne?

Nesten 100 eiere har i Brooms, store bilgiude lagt inn sine erfaringer om hvordan det er å eie en A6 i de ulike generasjonene. Trykk her for å lese om deres erfaringer:

Mye utstyr, høy komfort, moderne design og litt sporty kjøreegenskaper preger A6-en.

Hva mener Broom?

Det er liten tvil om at Audi A6 aldri har vært en bedre bil. Bilens tradisjonelle kjerneverdier lever i beste velgående. Det er slett ikke noe feil med bilen. Nesten snarere tvert i mot. Det er nesten synd at så mange går glipp av en så fin, god og fornuftig bil.

Det er rett å slett nesten helt umulig å ikke trives om bord her. Bilen er et svært hyggelig bekjentskap. Det er absolutt ikke vanskelig å forstå at norske familier falt som fluer for A6-en for noen år siden.

Den kjører bra, den er komfortabel og luksuriøs, den byr på en litt sporty snert, den ser bra ut og byr på den plassen en familiebil skal. Skal men sette fingeren på noe utover at bilsegmentet stasjonsvogn / diesel er i ferd med å bli noe ukurant. Vi synes også prisen er i overkant tøff. I alle fall når den sammenliknes med avgifts-gunstige elektrifiserte biler.

Langt i fra alle familier her en 1 million å bruke på bil, selv om den er aldri så fin, god og feiende flott og god – for det er den.

Konklusjonen er at Audi A6 er tro mot det opprinnelige konseptet, men det er ikke folkene som skulle kjøpt den.

Audi A6 er en billegende, men taper terreng i det grønne skiftet i står midt oppe i.

Visste du at:

- Dette er 5. generasjon av Audi A6?

- At alle sekssylindrede Audi-motorer nå har et 48 volts mild-hybrid-system (MHEV)?

- Audi A6 kom første gang i 1994 og var en oppfølger til legenden Audi 100?

Audi A6 45 TDI Avant: Motor: 3-liter diesel Effekt: 231 hk / 500 Nm. 0-100 km/t: 6,5 sekunder. Toppfart: 250 km/t. Forbruk: 0,57 l/mil. Bagasjerom: 565 liter. L - B - H: 493 - 188 - 146 cm. Pris fra: 734.000 kr. Pris testbil: Rett over 1. million kr.

