I 1990 møttes to barn ved navn Joel Alsup og Lindsey Wilkerson på St. Jude barnesykehus i Memphis.

Som syvåring ble Joel diagnostisert med osteosarcoma, på norsk kalt beinkreft. Han ble behandlet med cellegit, men måtte senere amputere høyrearmen.

I den da ti år gamle Lindsey fant han en god venn i den tunge tiden. Hun var innlagt med kreftdiagnosen leukemi.

Mistet kontakten

Etter hvert som begge ble friske og skrevet ut av sykehuset, flyttet de til hver sin delstat.

Joel og Lindsey mistet kontakten, og mange år skulle gå før de møttes igjen.

Plutselig begynte begge å jobbe i den veldedige organisasjonen American Lebanese Syrian Associated Charities, og ifølge People visste begge to at det gamle vennskapet raskt ville utvikle seg til noe mer.

– Jeg skulle aldri tro at min barndomsforelskelse og bestevenn skulle bli min ektemann. Vi ble velsignet med å vokse opp sammen, få et dypt og kjærlig vennskap som senere utviklet seg til evig kjærlighet for hverandre. Jeg er så takknemlig for hvert øyeblikk med ham, sier Lindsey til nettstedet.

Giftet seg

1. september i år ga de hverandre sitt «ja», over 20 år etter at de først møtte hverandre.

Seremonien foregikk på sykehusområdet, der de for første gang ble kjent som kreftsyke barn.

– Vi ser fremover til hvert eneste øyeblikk sammen. Alt fra familieturer til rolige kvelder hjemme. Alt vil bli fantastisk, for det var en tid da våre begges fremtid så mørke ut, sier Joel til People.