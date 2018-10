«Bedre sent enn aldri, eller hva?»

Det skriver Sheve Memorial Library på sin Facebook-post, hvor de har delt bilder av en bok de endelig har fått tilbake.

Endelig – for denne boken har vært borte vekk i over 80 år.

– En skytsengel som leverte inn en bok til vår hovedavdeling i går, som moren hans lånte i 1934 da hun var elleve år, skriver biblioteket på sin Facebook-side.

84 år for sent

Boken det er snakk om heter «Spoon River Anthology» og er skrevet av Edgar Lee Masters.

Den ble lånt ut til mannens mor 14. april 1934 og ble returnert til biblioteket, som ligger i Louisiana i USA, 1. oktober i år.

Det betyr at det «bare» er snakk om 84 år over tidsfristen.

– Jeg regner med at han bare ville returnere boken til dens rettmessige eier, sier Ivy Woodard, talskvinne for Shreve Memorial Library, til ABC News.

– Jeg er ganske sikker på at han håpet at noen andre kunne få boken og nyte ordene i den.

Slipper bot

I 1934, da boken ble lånt ut, kostet det fem cent for hver dag man gikk over tidsfristen for å levere bøker tilbake til biblioteket.

Den samme prisen gjelder ifølge Ivy Woodward den dag i dag.

– Jeg tror totalen vil ende på noe sånt som 1500 dollar, sier hun.

Men heldigvis for mannen som leverte tilbake boken, er maksimumsboten tre dollar for å levere en bok for sent. Enda gladere blir han nok for at han ikke vil få noen bod i det hele tatt.

– Vi syntes det var veldig flott at han i det hele tatt returnerte boken etter så lang tid, sier hun.

For at bøker returneres til biblioteket etter så lang tid, er ifølge Ivy Woodward noe som skjer ytterst sjelden.

– Vi har sjelden sett at noe slikt skjer, men det er vel bedre sent enn aldri, antar jeg.