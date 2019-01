Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har VW T-Roc 2018-modell med tohjulstrekk. Sommerdekkene er i dimensjon 215/50x18.

Nå skal det handles vinterhjul. Vognkortet sier at en også kan ha 205/60 x 16 eller 215/55 x17. Lurer på hva jeg skal velge. Jeg kjører mest i lavlandet med is eller asfalt.

Kan du gi meg noen tips hadde det vært fint. Mvh. Knut

Benny svarer:

Hei Knut! Ja - det er snart tid for vinterhjul igjen og på høy tid å få kjøpt inn disse nå.

Dette med valg av alternativ dimensjon til vinterhjulene er en gjenganger på høsten.

Ofte kjøper man dyre, stor og feite sommerhjul. Rett og slett fordi det ser flott ut, så ofrer man gjerne litt av komforten. Nyere biler leveres jo også med større og større hjul som standard.

Brede hjul lager ofte både mer støy, sporer mer og ruller tyngre og bidrar slik også til et høyere drivstofforbruk. Dessuten er de ofte en god del dyrere også – både felgene og dekkene. Man må som kjent lide litt for skjønnheten og store, flotte hjul på bilen er ikke noe unntak i så måte.

Det har lenge liksom vært en vedtatt sannhet at å velge mindre og smalere vinterhjul gir bedre framkommelighet. Men det er en sannhet med rom for modifikasjoner.

Det som er fordelen med smalere hjul er at man får økt marktrykk. Det vil si at dekket "klemmes" hardere mot underlaget og gir bedre grep. Det er kanskje særlig viktig der man bruker piggdekk og hvor man ofte kjører i løs snø eller på løst underlag som slaps osv.

En hyggelig bonus er, som allerede nevnt, at mindre hjul også koster mindre penger.

Her gikk det galt for Ferrarien – på sommerdekk ​

Brede dekk = god friksjon

Men – det er altså et men her. De siste årene har de piggfrie dekkene blitt bedre og bedre. Disse kalles ofte for friksjonsdekk. Fordi massevis av små lameller og porer i gummien skaper friksjon mot underlaget.

Når man da reduserer dekkdimensjonen, ved å velge et smalere dekk, blir friksjonsflaten mot underlaget mindre og man får dårligere feste. Derfor kan man lagt på vei avlive den gamle myten om at smale dekk gir best grep. For det er ikke alltid slik.

Det skal dog sies at friksjonsdekkene ofte fungerer best på hardt underlag og ikke alltid like godt i løst underlag. Så å tenke litt gjennom hvike kjøreforhold bilen vanligvis brukes i er ikke dumt.

En annen faktor et nye biler de siste årene her blitt tyngre og tyngre. For noen tiår siden veide en vanlig familiebil rundt 1.000 kilo. Nå veier de ofte både 300 og 600 kilo mer. Så marktrykk har man.

Mange biler drasser sågar rundt på flere hundre kilo med batterier også ...

På min bil har jeg 21-tommers sommerhjul, men på vinteren 19-tommer. Samme bredde, men dekk med høyere profil. Pris og komfort var avgjørende.

Jeg kjører mest på hardt underlag og har piggfrie friksjonsdekk. Hadde jeg bodd et sted med mye snø og løsere føre, hadde jeg nok valgt smalere dekk.

Så hva du bør velge kommer litt an på hvor jålete du er og hva slags føre du kjører mest på. 16-tommere er garantert billigst og vil helt sikkert fungere godt, men ser kanskje litt pinglete ut? Da er jo 17-tommere og litt bredere dekk et godt kompromiss.

Variasjonene på framkommelighet og sikkerhet er ørsmå og jeg tviler på at du vil merke noen særlig forskjell overhodet i daglig bruk. Jeg tenker at det aller viktigste er å kjøpe gode dekk som gjør det godt i dekktester. Forskjellene der er nok større, enn om du velger 16- eller 17-toms hjul, tror jeg.

Håper dette var noen innspill som gjorde deg litt klokere. Lykke til med dekkvalget!S

