«President Trump har deltatt i tvilsomme skattepåfunn gjennom 90-tallet, inkludert tilfeller av direkte svindel som i stor skala har økt formuen han fikk fra foreldrene sine», skriver New York Times tirdag kveld.

Fått penger siden barndommen

Avisen har saumfart over hundre tusen dokumenter, flere av dem konfidensielle skattepapirer, og konkluderer med presidenten har fått tilsvarende 413 millioner dollar justert til dagens kurs fra foreldrene fra 3-årsalderen, og vært millionær allerede som åtte-åring.

Totalsummen tilsvarer nesten 3,4 milliarder norske kroner.

Gjennom valgkampen i 2016 proklamerte Trump regelmessig at han hadde stablet formuen sin på egne bein, og at pappa Fred C. Trump knapt ga noe hjelp, foruten et lån på én million dollar.

Ifølge New York times skal den egentlige summen være på minst 60 millioner dollar, og skal heller aldri ha blitt tilbakebetalt.

Alle Trump-barna ha fått store summer, mye fordi det ville hjelpe Trump senior å undra skatt.

New York Times anklager også president Trump for å ha hjulpet faren med utvikle en strategi for å skape et inntrykk av at byggimperiumet deres var verdt mye mindre enn det faktisk var – også dette for å undra skatt. I 1995 ble 25 av Fred Trumps verdsatt til 41 millioner dollar, ifølge skattepapirene hans. Ni år senere anslo banker at de egentlig var verdt 900 millioner dollar.

Der familien egentlig skulle betalt over en halv milliard dollar i skatt, skal de ha betalt rett i overkant av 50 millioner dollar.

– Høyst æreskrenkende

Presidentens advokat Charles J. Harder avviser anklagene.

– New York Times' svindelanklager og anklager om skatteundragelse er hundre prosent falske, og høyst ærekrenkende, sier han.

Videre sier han at faktagrunnlaget til avisen er svakt, og at presidenten ikke var særlig involvert i foreldrenes skattestrategier.

– Dette ble gjort av andre i Trump-familien som ikke var eksperter selv, og som videre brukte eksklusivt lisensierte profesjonelle for å sørge at loven ble fulgt til punkt og prikke, sier Harder.

Også presidentens bror, Robert Trump, avviser anklagene på vegne av Trump-familien.

Brøt med tradisjon

Siden Richard Nixon var oppe i en skatteskandale i 1968 har alle amerikanske presidenter – foruten Trump – offentliggjort skatteinformasjonen sin. Trump har ved flere anledninger lovet at han vil gjøre det samme, men dette har fortsatt ikke skjedd.