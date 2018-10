Fredag ettermiddag forrige uke ble alle veier ut av Danmark stengt i en historisk stor politijakt.

Både Øresundsbroen og Storebæltsbroen ble stengt, og fergetrafikken til Sverige og Tyskland ble stoppet. Både Politiets Efteretningstjeneste (PET) og det danske forsvaret deltok i aksjonen.

Jaktet på sort Volvo

Frem til nå har det vært uklart hva som var grunnen til den massive aksjonen, og underveis kom det også frem at frem at det parallelt pågikk to urelaterte aksjoner samtidig. Underveis pågikk en jakt på en sort Volvo, som lammet store deler av trafikken.

Nå melder DR Nyheter at det var bekymringer rundt sikkerheten til bestemte personer tilknyttet en politisk gruppe eksil-iranere i Danmark som utløste den storstilte aksjonen. Volvoen fattet PETs interesse fordi den oppholdt seg området der gruppen er basert, men ble sjekket ut i løpet av helgen.

Ukjent hvem som står bak

PET skal ha reagert etter et terrorangrep mot en militærparade i den iranske byen Ahvaz, ifølge DR Nyheter. Angrepet skal ha tatt livet av 25 mennesker.

Den eksil-iranske gruppen, som kaller seg Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), hadde gått ut og kalt militærparaden et legitimt mål.

Til DR Nyheter har en talsmann for gruppen uttalt at moderorganisasjonen deres Ahwaz National Resistance (ANR) står bak angrepet, men avviser selv at de har noen part i saken.

– Vi er bare den politiske delen av bevegelsen ANR, og står for mediehåndtering, uttalte talsperson Yaquob Al Tostari i etterkant av angrepet.

Dette sa talspersonen i etterkant av angrepet i Ahwaz, men før politiaksjonen i Danmark skjedde. DR Nyheter har ikke fått kontakt med gruppen siden.

Det er ukjent hvem som skal stå bak truslene. Dansk politi og PET har ikke ønsket å kommentere de nye opplysningene.