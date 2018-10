CSKA Moskva-Real Madrid 1-0​

Nikola Vlasic (20) startet sju Premier League-kamper for Everton i 2017/18-sesongen. Liverpool-klubben betalte drøyt 100 millioner kroner for spissen, men lillebroren til hopplegenden Blanka Vlasic fikk det aldri til å stemme i Everton. I sommer ble han lånt ut til CSKA Moskva.

Der har han vært en avgjørende bidragsyter til at den russiske klubben topper Champions League-gruppen sin foran Roma og Real Madrid etter to spilte kamper.

Vlasic scoret det svært viktige 2-2-målet på straffespark på overtid borte mot Viktoria Plzen i den første kampen. I kveld senket han selveste Real Madrid med en scoring etter 66 sekunder.

Grov Kroos-feil

Et Real Madrid-lag uten profiler som Isco, Sergio Ramos og Gareth Bale fikk en tidlig kalddusj i Moskva. Klokken viste ett minutt og seks sekunder da Toni Kroos slo en forferdelig pasning i retning eget mål. Ballen endte opp i beina til Everton-floppen Nikola Vlasic, som trillet ballen ned til venstre for Keylor Navas.

Det spanske storlaget imponerte ikke nevneverdig før pause. Casemiro traff stolpen med et godt forsøk etter 29 minutter. Like før pause headet Karim Benzema i tverrliggeren. Bortsett fra de to forsøkene var ikke bortelaget spesielt giftige når de angrep.

Real Madrid-spillerne ble mer og mer frustrerte jo lenger kampen skred frem. Luka Modric og Mariano ble hevet innpå med en drøy halvtime igjen, men til tross for et konstant trykk mot CSKA-målet klarte ikke hvittrøyene å få ballen i mål.

Kaos på overtid

​Minuttet før slutt var Los Blancos farlig nær utligning, men headingen til Mariano traff stolpen.

På overtid kokte det skikkelig på VEB Arena. CSKA-keeper Igor Akinfeev fikk to gule kort i løpet av to sekunder. Det skjedde fire minutter på overtid. Etter tre minutter med tumulter satte CSKA Moskva inn reservekeeper Georgi Kyrnats. Han var ikke borti ballen før dommer Ovidiu Hategan blåste av kampen.