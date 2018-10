Ingen opptur for Mourinho: – Et lag som står og nøler

Manchester United – Valencia 0-0:

Med den pinlige forestillingen mot West Ham i Premier League friskt i minne hadde José Mourinho håpet på en seier mot Valencia som ville gitt både ham og laget litt arbeidsro.

Men onsdagens oppgjør i Champions League endte 0-0.

Dermed har Manchester United spilt fire hjemmekamper på rad uten seier. Det er første gang i sin profesjonelle managerkarriere at Mourinho opplever akkurat det.

– Jeg er litt skuffet, men prestasjonene var gode nok til å vinne kampen. Jeg aksepterer resultatet, vi skapte ikke mange sjanser, men nok til å vinne. Vi traff stolpen og vi forsøkte, sa Mourinho etter kampen, og slo fast:

– Det er normalt etter et par dårlige resultater at selvtilliten går ned. Men etter pause prøvde vi. Vi prøvde, men når de ikke har spesielle kvaliteter, så kan du ikke be om spesielle ting. Men du kan kreve at de prøver, og spillerne svarte bra, sa den hardt pressede United-sjefen.

4 - Jose Mourinho has gone four consecutive home games in all competitions without a win for the first time in his managerial career. Frustration. pic.twitter.com/hHV9kQ6fSg — OptaJoe (@OptaJoe) 2. oktober 2018

På pressekonferansen var det en kryptisk Mourinho som måtte svare på en rekke kritiske spørsmål fra et fulltallig pressekorps.

– Det er ting som er vanskelig for meg å fortelle. Jeg tror dere har nok grunner til å kritisere meg, uttalte United-sjefen.

– Forrige sesong var fenomenal. Vi ble nummer to og kom til FA-cupfinalen. Jeg sier ikke mer enn det. Vi har hevet vårt nivå når det gjelder intensitet, til tross for at fakta er at vi ikke har spillere som har den intensiteten, mente han.

Etter kampen mottok Manchester United pipekonsert av Old Trafford-publikum.

– Dere hører, det er pipekonsert mot Manchester United og Mourinho. I den posisjonen han befinner seg nå, så er det ikke godt nok. Dette var hjemmekampen som skulle sikre avansementet og få skuten på rett kjøl. Så får vi se hva som skjer videre med José Mourinho ved roret, poengterte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter kampslutt.

Manchester Uniteds offensive spill imponerte nok en gang ikke ekspertene.

Spesielt før pause slet rødtrøyene med å spille sprudlende angrepsfotball og skape de store sjansene.

– Det er et lag med manglende selvtillit som står og nøler, fremfor å være proaktive. Den største utfordringen var at de ikke flyttet Fellaini og Pogba høyt nok, sa en skuffet TV 2-ekspert Petter Myhre etter de første 45 minuttene på Old Trafford.