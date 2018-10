Tidligere tirsdag ble det kjent at en norsk student fra Universitet i Bergen hadde omkommet i en bilulykke i Cape Town i Sør-Afrika natt til mandag.

Tirsdag kveld opplyser Universitet i Bergen i en pressemelding at det var Vilde Marie Aanderaa (25) som mistet livet i ulykken.

Det var to andre norske studenter involvert i ulykken, men disse kom fra ulykken uten kritiske skader.



– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om den tragiske bilulykken som kostet en av våre studenter livet. Våre tanker går til studentens nærmeste familie og venner, sier dekan Helge Dahle ved matematisk- naturvitenskapelig fakultet ved UiB.

Alle de tre studentene som var involvert i bilulykken natt til mandag var utvekslingsstudenter ved The Cape Academy of Maths, Science & Technology (CAMST) i Cape Town og gikk på lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk.



En representant fra universitetet har reist til Cape Town for å bistå etter dødsulykken og følge opp de to andre involverte studentene.

– Å miste en student er noe av det aller verste man kan oppleve ved et universitet. Det berører oss som institusjon, vennekretsen og medstudenter, selv om våre tanker selvsagt i fremste rekke går til de aller nærmeste som har mistet et familiemedlem, sier Dahle.

Det ble tirsdag holdt et informasjonsmøte om hendelsen ved universitetet, der omtrent 80 medstudenter og ansatte var til stede.

- Det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å på en best mulig måte ivareta og støtte våre studenter og ansatte i samband med en svært tragisk hendelse, sier Dahle.