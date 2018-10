Boken «Bare en natt til» gikk rett til topps på bestselger-listen etter at den ble utgitt i forrige uke.

Boken tar for seg bloggeren Anniken Jørgensen sin historie om forholdet hun hadde til artisten Mikkel Christiansen, og den dype kjærlighetssorgen hun opplevde da det ble slutt.

Brudd på privatlivets fred

Advokat Tony Vangen i advokatfirmaet Elden, sier til TV 2, at de mottok en begjæring den 30. september.

Der krevde motparten at boken skulle trekkes fra markedet umiddelbart.

– Av respekt for motparten, ønsker vi ikke si hvem dette dreier seg. Men motparten mener at privatlivets fred er brutt i denne boken, sier Vangen.

Advokaten representerer både forlaget Panta og forfatter Anniken Jørgensen. Vangen ønsker ikke å uttale seg om hvordan Jørgensen stiller seg til begjæringen.

– Boken kan ikke trekkes, når den allerede er solgt til flere tusen mennesker. Vi mener derfor at kravet som fremkommer, ikke kan taes til følge. Vi mener at vi har holdt oss innenfor lovens rammer, sier Vangen til TV 2.

Advokaten bekrefter at de har tatt kontakt med motparten for å finne en mulig løsning.

Forlegger Aleksander Elguren i Panta forlag, skriver i en pressemelding at de vil fortsette å kjempe for Annikens rett til å fortelle sin unike personlige historie, som er nyttig for alle unge og foreldre som trenger å vite hvordan det er å være ung i dag.

– Boken er full av hemmeligheter og Anniken utleverer alt ved hvordan det er å være ung i dag. Det står ikke et usant ord i boken, og derfor kan den ikke stoppes av sensur, sier Elguren i pressemeldingen.