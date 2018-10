Rumeneren Adrian Mutu tapte tirsdag ankesaken mot CAS og må betale Chelsea 15,2 millioner pund, eller rundt 161,8 millioner kroner, i kompensasjon etter å ha testet positivt for kokain i en dopingtest. Det melder

Mutu, som nå er blitt 39 år gammel, fikk sparken av Chelsea i 2004 og utestengt fra all idrett i sju måneder etter å ha testet positivt for kokain.

Den internasjonale voldgiftsretten (CAS) dømte i 2009 den tidligere angriperen til å betale Chelsea en kompensasjon for kontraktsbrudd i henhold til en sum fastsatt av FIFA.

Han anket avgjørelsen til Den europeiske menneskerettsdomstol (ECHR), men fikk ikke medhold.

Mutus advokater hevdet blant annet at dommen i CAS ikke kunne være gjeldende fordi en av advokatene i panelet hadde vært partner og representert interessene til Chelsea-eier Roman Abramovitsj. Disse punktene ble han ikke hørt på i ECHR, som slo fast at dommen i CAS var rettferdig og upartisk, skriver

Det betyr at Mutu må ut med 161,8 millioner kroner til sin gamleklubb Chelsea.

Mutu var en av Chelsea-eier Roman Abramovitsj' første storkjøp da angriperen ble hentet fra italienske Parma for 161 millioner kroner i august 2003. Etter en lovende start på Stamford Bridge opplevde Mutu etterhvert problemer både på og utenfor banen, og havnet på kant med både Claudio Ranieri og José Mourinho.

Det var i 2008 – fire år etter at Mutu fikk sparken på Stamford Bridge på grunn av den positive kokainprøven – at Chelsea gikk til sak mot sin tidligere angriper med krav om kompensasjon og få tilbakebetalt det klubben kjøpte ham for fra Parma.

Først ti år senere er altså saken omsider avsluttet i rettssystemet. Mutu la opp som fotballspiller i 2016.