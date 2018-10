Sporveien melder på Twitter at det er forsinkelser og at endret kjøremønster må beregnes.

Operasjonsleder for politiet i Oslo, Gjermund Stokkli, forteller til TV 2 at de fikk melding om hendelsen klokken 17.52 tirsdag.

– Et vitne kontaktet en politibil på stedet. En person har havnet i sporet og blitt påkjørt, sier han.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent. Alle nødetater jobber på stedet.

Klokken 18.23 opplyser politiet på Twitter at personen er bekreftet død på stedet.

– Personen som lå under T-banen er bekreftet død. Vi jobber fortsatt med å avhøre vitner og sjekke videoopptak. Åstedet er sperret av og kriminalvakta er på vei. Det er svært mange vitner til hendelsen, forteller Stokkli.

Ifølge Stokkli blir vil T-banen være stanset en god stund fremover.

Thomas Aleksander Ege, pressekontakt i Sporveien, forteller til TV 2 at heller ikke de kan forutse hvor lang tid det vil ta før linjene åpnes igjen.



– T-banen er stengt mellom Majorstua og Jernbanetorget. Foreløpig gjelder det gjelder begge veier. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid det vil ta før t-banen er i rute igjen. Ruter har satt opp alternativ transport. For oppdatert reiseinformasjon se ruter.no og reiseplanlegger til Ruter, sier han.

Sporveien opplyser på Twitter at togene ved Grønland snur for å kjøre de mot øst igjen. Det settes også inn buss for bane mellom Tøyen og Majorstuen.