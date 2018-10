– Folket må gjøre opprør. Det er folket som skal bestemme, ikke politikere, sier mannen til Stavanger Aftenblad.

Han hevder overfor avisen at planen i helgen var å ødelegge samtlige 38 bomstasjoner på Nord-Jæren, men at de ikke var nok folk.

– Vi blir stadig flere aksjonister og jeg kan garantere at vi kommer til å ødelegge flere bomstasjoner. Vi har kanskje vekket noen politikere allerede. Vi håper at flere og flere politikere våkner og gjør det rette og at alle til slutt innser at bommene må bort, sier mannen, som er i 30-årene.

Han sier følgende når journalisten påpeker at politikerne tross alt er valgt av folket:

– Det er naturligvis sant, men vi snakker her om politikere som er i utakt med befolkningen. Politikere som lover gull og grønne skoger og som glemmer alt så snart de får makt, sier han.

Politimester i Sørvest politidistrikt, Hans Vik, reagerer kraftig på uttalelsene og planene til grupperingen.

– Dette er en av de dårligste ideene jeg har hørt på lenge, sier han.

Han påpeker at ressursene de bruker på aksjonistene går ut over andre viktige arbeidsoppgaver.

– Budskapet mitt er enkelt. Dette kaller jeg politisk motivert skadeverk og kriminalitet. Det kan vi ikke ha. Punktum. Med store bokstaver. Veldig store bokstaver. Nå må de ta seg sammen, sier han til Aftenbladet.

