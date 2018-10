For to måneder siden kom sjokknyheten om at den amerikanske superstjernen Demi Lovato var funnet livløs i sengen sin, etter en overdose.

TMZ skrev tidligere i sommer at Lovato var bevisstløs da helsepersonell ankom hjemmet hennes.

Rusfri i seks år

Artisten skal ha vært lite samarbeidsvillig da hun ble vekket til live, og ville ikke fortelle hva slags narkotika hun hadde brukt til å ta overdose.

Sangeren og den tidligere Disney-stjernen har lenge slitt med rusmisbruk, psykiske problemer og spiseforstyrrelser.

Hun har tidligere vært innlagt på behandlingssenter for rusmisbruk, og før overdosen i sommer hadde hun vært rusfri i seks år.

– Vi er veldig stolte

Etter at hun ble skrevet ut av sykehuset tidligere i sommer, sjekket stjernen inn på et behandlingssenter. To uker etter overdosen brøt Lovato stillheten på sin Instagram-profil.

Demi Lovato sammen med søsteren Madison De La Garza. Foto: GEBE

– Det jeg har lært, er at denne sykdommen ikke er noe som forsvinner eller blekner med tiden. Dette er noe jeg må fortsette å kjempe i mot, og det er noe jeg ennå ikke har gjort, skrev hun til sine 70 millioner følgere på Instagram.

To måneder etter at hun sjekket inn på rehab, åpner Lovato sin søster, Madison De La Garza (16), seg opp om tilstanden til sangeren, i radioprogrammet «Millennial Hollywood With Dakota T. Jones».

– Demi har det veldig bra. Hun jobber veldig hardt med å holde seg rusfri, og vi er alle veldig stolte av henne, sier skuespilleren best kjent fra Frustrerte Fruer.

Har preget familien

16-åringen legger ikke skjul på at søsteren sin overdose har preget familien, men at det også har gjort dem sterkere.

– Vi har vært gjennom mye i vår familie, og hver eneste gang kommer vi ut av det 100 prosent sterkere enn vi var fra før. Vi er bare veldig takknemlige for alt, spesielt de små tingene, sier søsteren under intervjuet.

På spørsmål om hva det første hun ønsker å gjøre med søsteren når hun er ferdig med behandling, svarer søsteren at hun gjerne vil ta med Lovato å spise is.

– Jeg foretrekker egentlig Pinkberry, men Demi liker Menchies's best, så vi pleier vanligvis å dra dit, sier søsteren.