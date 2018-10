– Britiske hoffreportere og kongefotografer var nærmest i ekstase tirsdag, for endelig var Kate, hertuginnen av Cambridge, tilbake på jobb igjen etter sin lange mammapermisjon, sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

Hertuginne Kate (36) og prins William (35) ble i slutten av april foreldre for tredje gang da Louis Arthur Charles kom til verden.

I ukene etter fødselen viste den nybakte moren og hertuginnen seg offentlig ved flere anledninger, blant annet i prins Harry (33) og hertuginne Meghans (36) bryllup 19. mai og dronning Elizabeths 92-årsdag i starten av juni.

Flere fans ble ifølge Marie Claire bekymret for at hertuginnen påtok seg for mye så kort tid etter fødselen, men i midten av juni ble det klart at hun skulle ta seg en lengre pause.

– Bortsett fra noen få store anledninger som Harry og Meghans bryllup i mai, den offisielle feiringen av dronning Elizabeths bursdag i juni - samt yngstesønnen Louis’ dåp, har trebarnsmoren nesten ikke vist seg offentlig siden lilleprinsens fødsel i april, sier Totland.

– Sporty og glad

Nå – litt under fire måneder etter – er hertuginnen av Cambridge tilbake og har gjenopptatt sine kongelige plikter.

The Duchess of Cambridge joins St Augustine’s Primary School for a spot of gardening @SCTrust 🌱 pic.twitter.com/vBlqGS1OiK — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 2, 2018

Hennes første offentlige opptreden ble lagt til Paddington Recreation Ground i London, der hun besøkte Forest School and Wildlife Garden sammen med elever fra St. Augustine's Primary School.

TV 2s kongehusekspert mener hertuginnen fremstod svært sprek i sin retur til den offentlige scenen.

– Det var en sporty og glad Kate som tirsdag besøkte barn fra en skole i Paddington som lekte utendørs. Ja, hun deltok til ungenes store fryd selv i leken, påpeker Totland.

– Som mor til tre er Kate naturlig nok spesielt opptatt av britiske barns oppvekstvilkår, og av betydningen av å ha tilgang til utearealer der ungene kan utfolde seg fritt. Hun røpet til og med at hun har plantet poteter hjemme i grønnsakshagen med sine egne barn, sier Totland.

Ble sykmeldt

Det var i september i fjor at det britiske kongehuset offentliggjorde gladnyheten om at prins William og Kate ventet sitt tredje barn.

– Det er fantastisk, sa prins Harry i en kort kommentar til Sky News den gang.

Kronprinsparet har to barn fra før i prinsesse Charlotte (2) og prins George (5)

Nyheten ble kjent i forbindelse med at Kate var sykmeldt og fritatt for sine kongelige plikter på grunn av ekstrem svangerskapskvalme. Kate slet også med ekstrem svangerskapskvalme da hun gikk gravid med sine to første barn.