Arbeiderpartiet har tatt igjen Høyre

Fremskrittspartiet går mest frem, mens Høyre går like mye tilbake på oktobermålingen Kantar TNS har laget for TV 2.

Frp er vinneren

Fremskrittspartiet er den store vinneren på oktobermålingen med en fremgang på 2,3 prosentpoeng til 12,7 prosent.

Etter en svak start på høsten med to målinger på ti-tallet, er partiet igjen tilbake på nivået de hadde på målingene før sommeren.

Sjekk alle målinger i TV 2s partibarometer.

Samtidig går Høyre like mye tilbake med 2,3 til 26,7 prosent, etter at partiet gikk frem hele 2,9 prosentpoeng på målingen for en måned siden.

– 26,7 prosent er fortsatt godt over valgresultatet vårt sist gang, så det er et godt resultat for Høyre, mener statsminister Erna Solberg.

Venstre kryper også over sperregrensen med 4,1 prosent (+ 0,6), etter at de på de to siste målingene har vært under streken som avgjør hvilke partier som er med å kjempe om utjevningsmandater.

Aps beste siden valget

Arbeiderpartiet får sin høyeste oppslutning etter stortingsvalget for et drøyt år siden. Partiet går frem 1,8 prosentpoeng til 26,7 prosent på oktobermålingen. Dermed er de for første gang etter valget jevnstore med Høyre.

– Vi har gått oppover nå siden før sommeren, gjennom sommeren og etter sommeren. Det samsvarer med det jeg opplever, at vi nå får snakket om politikk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Bakgrunnstallene viser at det først og fremst er egne velgere som vender tilbake til Arbeiderpartiet.

Disse ville kommet inn på Stortinget om målingen var valgresultat

Senterpartiet går derimot tilbake 1,2 prosentpoeng til 10,4 prosent, mens SVs oppslutning øker med 1,1 til 7,6 prosent.

Rødt får 4,0 (- 1,5), men fordi oppslutningen er lavere enn 4,0 som er et avrundet tall, ville partiet likevel bare fått et mandat på Stortinget. På fire ava de fem siste målingene har partiet ligget på 5-tallet.

Ikke noe løft for KrF

Målingen er tatt opp etter at KrF-leder Knut Arild Hareide i starten av forrige uke lanserte en bok hvor han åpnet for at partiet burde bytte side i politikken. Den siste ukes oppmerksomhet rundt artiet har ikke gitt noe løft.

KrF ligger stabilt under sperregrensen på 3,8 prosent (+ 0,1), etter at de for en måned siden bare fikk 3,7 prosent.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener at det resultatet er for dårlig, selv om det er en liten oppgang.