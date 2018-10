Hevder Andreas Granqvist (33) er aktuell for Manchester United: – Utrolig smigrende

20.00: Se Manchester United – Valencia

Flere svenske medier – deriblant FotbollDirekt – hevder at Manchester United ønsker å hente den svenske veteranstopperen Andreas Granqvist (33) til Old Trafford for å styrke forsvaret med en rutinert stopper i januar.

Helsingborgs rutinerte forsvarskjempe legger selv ikke skjul på at han ønsker seg en overgang til Manchester United.

– Jeg vet at det finnes stor interesse for meg. Det er det fremdeles. Manchester United er utrolig smigrende, men akkurat nå har jeg ikke hørt noe konkret, sier 33-åringen med 77 landskamper for Sverige til FotbollDirekt.

PÅ STOPPERJAKT: José Mourinho vurderer svensk veteran. Foto: Jason Cairnduff

– Men jeg vil ikke utelukke noenting. Om en storklubb for eksempel tar kontakt i januar, da får vi se, men samtidig må HIF i så fall være med i båten, legger han til.

– Mourinho på desperat stopperjakt

Manchester United ligger på en skuffende tiendeplass i Premier League etter sju serierunder. Forsvarsspillet har fått mye av skylden for den skuffende sesongstarten.

Med navn som Victor Lindelöf, Chris Smalling, Marcos Rojo, Eric Bailly og Phil Jones skal manager José Mourinho være desperat etter å få en eldre og mer erfaren midtstopper inn til klubben.

Helsingborgs IF-direktør Krister Azelius bekrefter at han har hørt om Manchester Uniteds interesse for Andreas Granqvist.

– Nyheten om en eventuell interesse for Manchester United for Andreas Granqvist har jeg kun fått via media. Det har ikke vært noe kontakt mellom klubbene, sier han til Aftonbladet.

Han er imidlertid ikke overrasket over at Granqvist blir koblet til Manchester United.

– Nei, det er jeg ikke. Flere av de yngre spillerne i Manchester Uniteds forsvar er kanskje bedre fotballspillere enn Andreas, men de savner hans lederegenskaper, rutine og holdning, slår Helsingborg-sjefen fast.

Andreas Granqvist flyttet etter sommerens VM hjem til Sverige etter fem år i russisk fotball. Avtalen med Helsingborg innebærer at han etter tre år som spiller skal tre inn i rollen som sportssjef i klubben.

Utelukker ikke utlånsavtale

Den avtalen er det imidlertid mulig å endre på dersom interessen fra Manchester United skulle vise seg å være reell.