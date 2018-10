Å få opp produksjonen av Model 3 har vært en lang og tung jobb for Tesla. Dette er bilen som skal gjøre Tesla til en volumprodusent av biler.

Model 3 er mindre og rimeligere enn dagens Model S og Model X. Og kort tid etter at Tesla begynte å ta imot bestillinger av den, hadde de 400.000 reservasjoner inne.

Det er et imponerende tall, men det legger også et voldsomt press på Tesla. Skal de klare dette, må de få opp produksjonen av Model 3 i rekordfart.

I august gikk Tesla selv ut og estimerte at de ville klare et sted mellom 50.000 og 55.000 eksemplarer av Model 3 i tredje kvartal.

Nå har de gått ut med det endelige tallet: 53.230 eksemplarer.

Store problemer

Med det klarte Tesla å produsere neste dobbelt så mange Model 3 i tredje kvartal, sammenlignet med kvartalet før.

At det ikke har kommet av seg selv, er ingen hemmelighet. Hva som egentlig har bremset produksjonen, skal ha flere forklaringer. Teslas gigantiske batterifabrikk har hatt problemer med å levere nok batteripakker. I tillegg har det vært store problemer med selve samlebåndsproduksjonen av bilen, ved fabrikken i Fremont, California.

Teslas "folkebil", Model 3. har fått en trang start. Men nå går samlebåndet stadig kjappere ved fabrikken i Fremont, California. Foto: Tesla/AP

Sovepose på fabrikken

Det har i perioder vært så ille at sjefen sjøl, Elon Musk, har hatt med seg sovepose og sovet ved samlebåndet. Kritikere har hevdet at dette mest er et spill for galleriet. Men de som kjenner Tesla godt, mener Musks innsats er uvurderlig, både rent praktisk og ved at han så til de grader viser hvor viktig det er for ham at selskapet skal lykkes.

Også her skiller Tesla seg radikalt fra konkurrentene, der toppsjefene ikke akkurat er noe dagligdags syn ved samlebåndene.

Jaguar I-Pace er den første bilen som gir Tesla reell konkurranse, mange flere er på vei.

Over 80.000 totalt

En rekke større bilprodusenter kommer nå med elbiler. Dermed får også kundene mye mer å velge mellom – mange av dem er neppe villige til å vente veldig lenge på en Tesla hvis det finnes mange andre alternativer.

I tillegg til over 53.000 Model 3, produserte også Tesla også nesten 27.000 eksemplarer av Model S og Model X. Dermed endte det totale volumet på 80.142 biler. Det er soleklar rekord for amerikanerne.

