Det ble klart under en pressekonferanse med talmannen for den svenske riksdagen tirsdag ettermiddag.

Ifølge talmann, Andreas Norlén, får Ulf Kristeresson to uker på seg til å danne en regjering. Det skriver svenske Expressen.

Under pressekonferansen fortalte Norlén om bakgrunnen for at han nå gir Ulf Kristersson oppdraget med å sondere mulighetene for å danne en ny svensk koalisjonsregjering.

– Etter samtalene mine med alle partilederne, konstaterte jeg med at det ikke fantes en statsministerkandidat som kan tolereres av riksdagen. Om alle står fast på det de mener nå, kommer ingen til å velges som ny statsminister. Derfor har jeg besluttet at noen må få oppdraget i å sondere, sier talmannen, ifølge Expressen.

Han sier også at han ikke vil legge noen begrensninger på hvem Ulf Kristersson i Moderaterna snakker med.

– Det må han bestemme selv, sier talmannen.

Det svenske valget var svært jevnt, og det har lenge vært usikkert hvilke partier som vil danne regjering. Nå sier Norlén at alt handler om å sondere mulighetene for å danne en regjering som aksepteres av riksdagen.

Talmannen er klar på at det ikke er sikkert at Ulf Kristeresson sin sondering ender med at det blir valgt en ny statsministerkandidat.

I slutten av september ble det klart at Sveriges nåværende statsminister Stefan Löfven fikk flertalet mot seg, og ble nedstemt som statsminister. 204 stemmer stemte mot å fjerne Löfven fra statsministerposten, mot 142 stemmer for å la ham bli sittende.

Saken oppdateres!