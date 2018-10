Det opplyser kommunikasjonsdirektør Gert Jakobsen til NRK.

Et motorhavari forårsaket store mengder røyk som utløste brannsystemene om bord i fergen.

– Vi vet ikke hva som forårsaket dette. Ingen mennesker er skadet og situasjonen er under kontroll, sier Jakobsen til statskanalen.

Fergen har mistet all motorkraft, og det er derfor uklart om den kan klare å komme seg videre uten tauing.

Det var forsvaret i Litauen som først meldte om at det skulle være en brann om bord. Det ble da også meldt om at det hadde skjedd en eksplosjon i fergens maskinrom.

Båten skal ha vært på vei fra Kiel til Klaipeda. Ifølge flere nyhetsmedier er det 335 personer om bord i fergen i Østersjøen.

Ingen personer skal ha kommet til skade.

Det litauiske militæret opplyser at de har sendt et helikopter til fergen, og har to andre klare ved behov.

Fergen sendte ut nødmelding klokken 12.45 norsk tid tirsdag.