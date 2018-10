I kjølevannet av KrF-leder Knut Arlid Hareides oppfordring om å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på fredagens landsstyremøte har antall innmeldinger fått fart på seg.

Ifølge partiet selv er det per i dag flere innmeldinger enn utmeldinger siden fredag.

– Siden fredag er det totalt 237 innmeldinger i partiet og 48 utmeldinger, skriver kommunikasjonssjef i KrF Mona Høvset i en epost til TV 2.

Partiet har derfor til sammen fått 189 nye medlemmer etter den omdiskuterte talen til Hareide.

Partilederen valgte under landsmøte på fredag å fortelle at han mener partiet for første gang i historien bør gå i samtaler med Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sikte på å danne regjering. ​

– Jeg kjenner på en god følelse for det som skjedde på fredag og føler jeg har fått utfordret partiet. Jeg tror ikke vi kommer til å løse problemet frem mot 2021 der vi er nå, og mener derfor det er viktig for oss å ta et valg, sa Hareide da han gjestet God morgen Norge mandag.

Hareide understreket i tale til pressen i etterkant av landsmøte, at han visste det ville komme reaksjoner på hans anbefaling til partiet.

To av dem som reagerer er KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. De er begge uenige med Hareide om at partiet bør samarbeide med venstresiden.

Tallene over innmeldingene og utmeldingene kan gi en inspirasjon og en indikasjon, mer enn en reel dom fra de store medlemsmassene, sier politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud.

– Det er kanskje litt overraskende at det er så mange flere innmeldinger utmeldinger, men det viser først og fremst at det er et stort engasjement rundt veivalget til KrF både i og rundt partiet, sier politisk kommentator i TV 2 Aslak Eriksrud.

– Jeg ser på det som en hyggelig inspirasjon for partilederen i den enorme jobben han har i de neste ukene fremover.

Landsstyret i Kristelig Folkeparti har bestemt at det skal avholdes et ekstraordinært landsmøte om partiets retningsvalg 2. november.