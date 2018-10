– Jeg er nok litt på etterskudd

– Er det tungt å erkjenne det?

– Det går bra. Jeg ser på det som en bonus: Alt som har skjedd etter Falun har vært en bonus.

Samtidig har Northug innsett at veien til en mulig plass på stafettlaget under VM i Seefeld i 2019 blir lang. Den nye skikongen Johannes Høsflot Klæbo virker selvskreven på ankeretappen så lenge han holder seg sykdoms- og skadefri. Det gjør at Northug trolig må konkurrere med solide distanseløpere om de øvrige tre etappene.

– Jeg tror Johannes har tatt over ankerrollen, det vet vi nesten alle mann. Vi er en haug med reserver klar til å ta over. Per dags dato er det vanskelig å få plass på et stafettlag så fort som de gode norske på distanse og Johannes på siste går, sier Northug.

Fan av Klæbo

Den nye og den litt eldre langrennsvinen får mye tid til å dele erfaringer under samlingene med sprintlandslaget. Northug innrømmer at han er blitt en stor tilhenger av forrige sesongs verdenscupvinner.

– Jeg er blitt en stor fan av Johannes, og jeg synes det var artig å se han i vinter i OL, sier Northug, som har måttet gjøre ting annerledes i treningsarbeidet nå enn tidligere.

– Når man ser tilbake på treningen, så er man i en fysiologisk gullalder hvor man tåler alt og ingenting stopper deg. Så må man gjøre endringer i treningen og prioritere ting som man kanskje ikke gjorde i 20-årene.