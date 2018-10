Istedet er Martin Ødegaard degradert fra A- til U21-landslaget.

Dermed blir han med landslagstrener Leif Gunnar Smeruds menn til møtene med Tyskland og Aserbajdsjan.

– Jeg har pratet med ham. I dialog med Lars (Lagerbäck journ. anm) og Martin er vi enige om at det er en bra anledning for han til å få spilletid, sier Smerud.

– Han er veldig motivert til å bidra med å slå Tyskland en gang til. Han har gode minner fra Drammen og tyskland.

Martin Ødegaard pådro seg et brudd i hånden i kamp for Vitesse forrige uke. Det er operert, og 19-åringen er kampklar.

– Han melder at han er i stand til å spille med hånden, og det skal gå fint, sier Smerud til TV 2.

– Det viktigste er at han har lite spilletid. For hans egen utviking, men også for A-laget er det viktig at han får to ganger 90 minutter av Smerud, sier Lars Lagerbäck om uttaket.

Til tross for storspill i Eredivisie er også Ødegaards tidligere lagkamerat i Heerenveen, Morten Thorsby, fremdeles med U21-troppen.

– Vi har en anledning til å være med å kjempe. Det spiller inn. Så er det alltid en vurdering av både prestasjoner og konkurranse og så videre. Både Martin og Morten har kapasitet til å være med et steg opp. Vi er glade for at vi kan benytte dem hos oss denne runden

TV 2s fotballekspert støtter avgjørelsen.

– At Martin er med på U21 er ganske naturlig, når ikke Lars Lagerbäck mener han kommer til å få mange minutter på A-landslaget, sier Jesper Mathisen.

– U21 har fortsatt en mulighet til å komme seg til mesterskap, og skal i så måte spille en meget viktig og tøff kamp borte mot Tyskland. Jeg er fortsatt sikker på at Martin Ødegaard får en stor karriere for A-landslaget, og at han snart spiller en viktig rolle for Lagerbäck, men når han ikke er tiltenkt veldig mye minutter er det bedre at han spiller fulle kamper for U21.

Han tror Thorsby var nærmere troppen enn Ødegaard.

– Han hadde blitt valgt om ikke U21 hadde spilt viktige kamper, for han har virkelig imponert i Nederland denne sesongen. Vurderingen er nok som med Ødegaard, at det er bedre at de spiller to fulle kamper med U21-landslaget enn at de bare får innhopp med A-landslaget.

Her er hele troppen:

Sondre Rossbach - Odd

Viljar Røsholt Myhra - Odd



Julian Ryerson - Union Berlin

Andreas Hanche-Olsen - Stabæk

Fredrik Pallesen Knudsen - Haugesund

Bjørn Inge Utvik - Sarpsborg 08

Ulrik Yttergård Jenssen - FC Nordsjælland

Birk Risa - Odd

Nico Mickelson - HamKam

Tobias B Børkeeiet - Stabæk

Vebjørn Hoff - Odd

Morten Thorsby - Heerenveen

Hugo Vetlesen - Stabæk

Martin Ødegaard - Vitesse

Tobias Heintz - Sarpsborg 08

Martin Samuelsen - VVV-Venlo

Dennis Johnsen - Ajax

Erling Braut Haaland - Molde