Kia Niro er ikke noen helt ny bil lenger. Den kom som en litt kompakt crossover tilbake i 2016, som alminnelig hybrid, eller som ladbar hybrid.

Den deler plattform med Hyundai Ioniq og er også en søsterbil til en annen populær nykommer – nemlig Hyundai Kona. Det er Hyundai som eier Kia og de deler både modeller, plattformer og drivlinjer. Litt ettersom det passer seg.

Nå kommer Kia Niro i den mest spennende utgaven, sett med norske øyne. Da er det kanskje ikke helt overraskende elbilutgaven vi snakker om.

Dette blir Kias andre elbil. De har fra før suksessen Soul.

Kia e-Niro har fått noen mindre designendringer for å skille seg litt ut fra sine hybrid-søsken.

Justert e-Niro

Kia har valgt å gjøre noen utvendige justeringer på den elektriske e-Niro som bidrar til å minske luftmotstanden, sammenlignet med tidligere Niro-søsken. Den såkalte tigernese-grillen domineres av en ladeluke og en preget Niro-logo. Også luftinntakene og kjørelysene har fått ny design med blå trimming. Støtfangeren er nydesignet for bedre aerodynamikk, men fremdeles fungerer den som et klart signal om at dette er en Niro.

Også bak er den lett gjenkjennelig som den elektriske utgaven. Blå dekorlinjer får frem bilens linjer og sammen med ny design av LED-baklysene blir e-Niro lett gjenkjennelig.

Finne ladestasjon

Også innvendig skiller e-Niro seg fra sine søsken med et ny senterkonsoll. Girstangen er erstattet av et girhjul, plassert der hånden hviler på armlenet. I samme området finnes også et panel med knappene for det elektroniske hånbdbrekket, varme og kjøling i setene, rattvarme, kjøremodus, parkeringssensorer og bakkestartassistent.

De blå dekorlinjene finnes også i interiøret. I tillegg kan man velge mellom seks forskjellige farger i et stemningslys som belyser senterkonsoll og girhjulet. e-Niro leveres også med trådløs lading for mobiltelefon.

Niro har en 7-tommers berøringsskjerm som er spesialtilpasset elektrisk drivlinje. Her kan man finne nærmeste ladestasjon og følge med på rekkevidde og lading. .

Elbiler bulker mer enn andre biler ​

Også interiøret skiller seg ut med egen skjerm og blå dekor i Kia e-Niro.

Konstruert som elbil fra starten

Helt fra lansering av Niro i 2016 har modellen vært tiltenkt å komme i en elektrisk versjon. Derfor har den elektriske drivlinjen minimal påvirkning på beinplass og romfølelse, inkludert bagasjerommet med en kapasitet på 451 liter. Der finnes også et eget rom for oppbevaring av ladekabel.

Rekkevidden på det 64 kWh litium-ion polymerbatteriet er oppgitt til 485 km på en lading, målt etter WLTP-standarden. Kia hevder at bilen kan klare opptil 615 kilometer i bykjøring, noe som kan måle seg med mange fossilbiler. 0-100 km/t går unna på kjappe 7,8 sekunder.

Sjåføren får hele tiden relevant informasjon om hvordan kjøre mest mulig effektivt for å oppnå størst mulig rekkevidde. Man kan også selv regulere hvor mye bilen skal bremse ved hjelp av den elektriske motoren.

e-Niro har også et varmesystem for batteriet som gjør at belastningen blir minst mulig når temperaturen synker. I tillegg kommer en varmepumpe som bidrar til å varme opp kupeen. Dette betyr at batteriet belastes mindre og dermed økes rekkevidden.

Kia e-Niro er en crossover med litt høy sittestilling og god bakkeklaring.

Gode garantier​

Batteripakken er plassert lavt i bilen, mellom akslingene, noe som gir e-Niro et lavt tyngdepunkt, på linje med en sedan. Med den brede hjulstillingen får derfor bilen stabilitet og kjøreglede på svingete veier. e-Niro har luftmotstand på 0,29 Cd og den er godt isolert for å for å redusere vei,- og hjulstøy.

Lane Following Assist er nivå to på selvkjørende teknologi. Den registrerer biler foran seg samt vegmerkinger, slik at bilen holder seg i sin kjørebane. Systemet følger opp akselerasjon, bremsing og styring for å holde bilen på riktig sted, og er virksomt fra 0 til 130 km/t.

Bilen produseres på Kias fabrikk i Sør-Korea og kommer i salg i slutten av 2018. Den har Kias syv års garanti/150 000 km som også dekker batteri og elmotor.

Som vanlig er interessen blant nordmenn stor. Så stor at 5600 allerede har reservert bilen – noe som er et veldig høyt tall.

Den norske importøren vet ennå ikke noe om planlagt produksjonsvolum og da heller ikke noe om forventet leveringstid på e-Niro.​

