Tidenes yngste mannlige gullvinner i OL mener fem-mila ikke er nødvendig.

– Fem mil er langt. Jeg anbefaler ingen å gå det. Det er egentlig altfor langt, jeg synes ikke vi trenger å gå fem-mila, sier Høsflot Klæbo til TV 2.

Landslagstrener Arild Monsen mener fem mil skøyting er 21-åringens dårligste distanse.

– Per dags dato er det det. Så får vi se hva fremtiden bringer. Fem mil klassisk er han nok litt bedre, forteller Monsen.

Selv mener Høsflot Klæbo at kapisitet er problemet.

– Det krever mye og man skal jobbe over lang tid. Jeg må bare bli bedre på det og det motiverer meg litt. Det hjelper på med turer som i dag sammen (Didrik) Tønseth, (Niklas) Dyrhaug og (Simen) Hegstad Krüger som ikke er vanskelig å be om å sette opp farten, sier 21-åringen.

Uvant med favorittstempelet

Etter en strålende forrige sesong som resulterte i tre OL-gull og seier i Verdenscupen er det en ny hverdag i skirennene for trønderen.

– Det blir ikke riktig for meg å tenke på at alle skal slå meg. Da må jeg finne nye motivasjonskilder og andre ting å jobbe med.

I stedet velger Johannes Høsflot Klæbo å skyve presset over på russiske Aleksandr Bolsjunov.

– Alle så hvordan han gikk i slutten av forrige sesong. Jeg tror han kommer til å gå fryktelig fort. Han er en som har god kapasitet som vi så OL og om han tar nye steg så må man virkelig jobbe for i det hele tatt bare for å holde følge, forklarer tidenes yngste gullvinner i OL.

– Han blir med meg til slutten

21-åringen kommer til samling med hardøkter med morfar Kåre Klæbo, meldingene han har fått ser bra ut før sesongstarten.

– Han sier det ser lovende ut, så da er det bare å gjøre det riktige tingene. Svaret får vi om 1,5 måned, sier Johannes Høsflot Klæbo med lurt smil.

Det spesielle forholdet mellom morfar og barnebarn ville han ikke være foruten.

– Han skal være med til slutten, det er det ingen tvil om. Vi har kontakt to ganger for dagen og selv om han er 75 år vil han at jeg skal ta nye steg og gjøre ting på andre måter. Det er han veldig positiv til og jeg liker at han er på hugget. Det smitter over på meg, forteller Høsflot Klæbo.

Langrennssesongen starter på Beitostølen fredag 16. november.