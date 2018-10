Kjendisparet Janne Formoe og Jan Fredrik Karlsen har nok engang funnet sammen igjen for femte gang, skriver Se og hør.

De ble sammen i 2004 og fikk datteren Felicia året etter. De neste årene gikk de fra hverandre og ble sammen igjen flere ganger, men i 2013 var det stopp – etter ni år med forsøk på å få det til.

I dag skriver Se og hør i papirutgaven at de har funnet kjærligheten for femte gang. Begge to bekrefter forholdet.

Formoe har tidligere uttalt seg i programmet «En kveld hos Kloppen» om av-og-på-forholdet med Karlsen.

– Det ble en sånn tabloid, flau greie. Det ble så surrete. Men det handlet bare om å få til kjærligheten.

– Sorgen bodde i meg

Frykten for å ikke få det til i kjærlighetslivet mente skuespilleren sitter i fra barndommen. Da skilte nemlig foreldrene hennes seg.

– Den sorgen bodde nok i meg et sted. Da jeg selv skulle bli mamma og få barn, ble jeg veldig opptatt av at jeg ville være en familie, fortalte hun til Kloppen.

Rykter

Ryktene om at de to hadde funnet sammen igjen begynte å gå rundt i august.

Da var de to sammen i bryllupet til Jannes far, Terje Formoe, som giftet seg med kjæresten gjennom 21 år, Therese Falk (48).

Formoe skal også ha spøkt om forholdet under Se og Hørs 40-års jubileumsfest i Oslo forrige helg og da koste paret seg sammen i hyggelig selskap.