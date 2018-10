Konseptet med bysykler er allerede kjent for mange. Man har et abonnement og en app og man kan hente seg en ledig sykkel på gitte steder og tråkke dit man vil. Så slipper man å gå.

Nå blir dette tatt ett godt steg videre. Samme konsept lanseres må med biler. Det er NSB som står bak den nye satsningen som ruller ut allerede senere i høst. Bilene som skal brukes er en kompakte elbil med lang rekkevidde, Renault Zoe.

Med 250 elektriske Renault Zoe rullende i bybildet i årene fremover, blir dette et vanlig syn.

Administrerende direktør i Renault Norge, Nils-Henrik Holmen, uttaler at gleden var stor da nyheten ble kjent at Renault Zoe var valgt i tøff konkurranse med andre elektriske konkurrenter.

NSB bildeling

- Vi er stolte og ydmyke over at NSB-konsernet valgte vår Zoe til denne elektriske satsningen på bybiler i Oslo. Utover at selve avtalen er en av de større flåteavtalene som noen gang er skrevet hos oss, er det også mye symbolverdi ved å være en del av Oslos elektriske transportløsning de kommende årene, sier Holmen.

Ett lignende konsept som det som nå lanseres i Oslo finnes allerede i København. Illustrasjonsbilde.

– Som markedsleder på elektriske kjøretøyer i Europa er slike avtaler svært viktige for Renault, også med tanke på at vi de kommende årene skal være den ledende aktøren innen elektriske transportløsninger, fortsetter han.

NSB har inngått en franchiseavtale med det danske selskapet GreenMobility, som allerede tilbyr en tilsvarende tjeneste i København med 400 bybiler, også her er Renault ZOE valgt.

Det fungerer på følgende måte: Etter å ha registrert deg i appen, vil du få en oversikt over hvor det til enhver tid står en ledig ZOE. Du kan da reservere nærmeste bil, låse den opp med appen og kjøre hvor som helst. Når turen er over kan du parkere innenfor en definert parkeringssone.

I Oslo vil parkeringssonen trolig dekke området innenfor Ring 3, samt noen utvalgte områder lenger unna sentrum. Det vil bli «hotspots», som er reserverte parkeringsområder med lademuligheter, forskjellige steder i byen. I tillegg kan du parkere på offentlige parkeringsplasser som ikke har tidsbegrensning.

Dette kan godt være din neste bil ​

Tilpasses behov

For å leie en bybil betaler du per minutt du har kjørt, alternativt for en hel dag, eller for 20 timer i måneden – alt etter som hva som passer for deg.

Driften av bybilløsningen vil bli ivaretatt av NSB-konsernets busselskap, Nettbuss som vil være ute i gatene for å flytte, lade og vaske bilene.

Avtalen er et resultat av NSB-konsernets satsing på elektrisk mobilitet og dør til dør-tjenester.

- Vi gleder oss til å gi Oslo-beboerne et helt nytt tilbud! Vi håper bybilene kombinert med kollektivtransport kan være et bidrag til å løse noen av transportutfordringene i hovedstaden, uttaler Synne Homble, Konserndirektør mobilitet og strategi i NSB-konsernet.

– Vårt valg av bilmodell var basert på mange ulike kriterier, som for eksempel lang rekkevidde, god størrelse og høy kvalitetsopplevelse. I tillegg har produktet allerede vist seg svært driftssikkert i den tilsvarende tjenesten som finnes i København, og det var selvsagt ingen ulempe, sier Homble.

Elbiler bulker mer enn andre biler ​

Dette er bare begynnelsen

Interesse for å ta i bruk bybilene kan meldes allerede nå på nsb.no/bybil. De første 1000 påmeldte får 15 minutter gratis kjøring.

GreenMobilitySiden oppstart har GreenMobility spart København for 650 tonn CO2 med sin elektriske bilpark, som teller 400 stk. Renault ZOE.

RenaultGruppen har i sin «Drive the future» plan som strekker seg til 2022, uttalt at de skal tilby 12 elektrifiserte, hvorav åtte helelektriske bilmodeller.

Så som så mange andre satser også Renault tungt på en elektrisk framtid.

Video: Dette sier Renault om den nye avtalen:

