Siden Mercedes lanserte flerbruksbilen B-Klasse i 2005, har modellen stått sterkt i Norge.

Særlig etter at bilen kom i elektrisk versjon for fire år tilbake. Den ble imidlertid tatt ut av produksjon ganske kjapt – til fordel for Mercedes sin elektriske EQ-satsning.

Nå gjør Mercedes grep om den kompakte familiebilen igjen, og lanserer tredje generasjon.

Viktig løft

At bilen er helt ny er det ingen tvil om. Det understreker designet både på utsiden og innvendig. Ikke overraskende er bilen sterkt inspirert av nyeste generasjon A-Klasse.

Og det er gode nyheter. Fronten er tilnærmet lik innstegsmodellen, og ser mye tøffere ut nå enn forgjengeren. Spesielt om du krysser av for AMG-pakke.

Mercedes har rett og slett fått en lite spennende karosserivariant til å bli langt mer spenstig å se på. Det i seg selv er et viktig løft, ettersom dagens B-Klasse ser noe gammelmodig ut sammenlignet med de nye, og oppdaterte modellene fra Stuttgart.

Det er ingen tvil om at at B-Klasse viderefører designelementene til modellen med første bokstav i alfabetet.

Teknologi fra S-Klasse

De største endringene finner vi imidlertid på innsiden. Her er i praksis suksess-interiøret fra nye A-Klasse kopiert inn. Det innebærer doble horisontale skjermer, og det avanserte multimediesystemet MBUX - Mercedes-Benz User Experience.

AMG-pakke gjør seg bra, også på B-Klasse.

En unik egenskap ved dette systemet er evnen til å lære, takket være kunstig intelligens. MBUX kan på den måten tilpasses ulike brukere, enten manuelt, eller ved å la bilen komme med forslag basert på tidligere adferd.

I tillegg leveres bilen med de samme assistansesystemene man finner i dagens S-Klasse. Blant annet kan bilen kjøres semiautonomt. Nye B-Klasse får dessuten aktiv bremseassistent som standard.

Nye motorer

Under panseret skjer det også spennende ting. B-Klasse leveres blant annet tre ulike dieselmotorer. Både en 1,5 liter på 116 hestekrefter, samt den nye 2-literen som leveres med enten 150 eller 190 hk.

Sistnevnte er tilfredsstiller forresten de strenge Euro6d-kravene, som først blir obligatorisk å følge i 2020.

Nykommeren blir naturligvis også tilgjengelig med bensinmotorer, her snakker vi 1,3 liter med enten 136 eller 163 hestekrefter. Den samme motoren som i A200.

Aerodynamikk er viktig for Mercedes. På nye B-Klasse er Cd-verdien er senket til 0,24 og gjør bilen til lederen i sitt segment.

Nytt er også at B-Klasse utstyres med en helt ny 8-trinns dobbeltclutch-kasse. Den sørger for raskere girskift, men blir foreløpig kun tilgjengelig på de største dieselalternativene. Velger du bensin er det 7-trinns automat som gjelder.

Fleksibilitet

Praktiske egenskaper er naturligvis viktig for B-Klasse-kundene. Nå kan for eksempel seteryggen på den bakre seteraden justeres i ulike vinkler og hele raden kan flyttes 14 centimeter i lengderetningen.

Denne fleksibiliteten gjør at bagasjerommet rommer fra 455 til 705 liter. Med seteraden nedfelt og last til taket øker volumet til hele 1540 liter.

Til Norge i februar

– Mercedes tar tilbake tronen i et svært undervurdert segment. Aldri før har en praktisk familiebil hatt liknende kjøreegenskaper og assistansesystemer. Sammen med en fleksibel bakseterad garanteres derfor både fører og passasjerer en fantastisk opplevelse i nye B-Klasse, sier Audun Hermansen, PR og informasjonssjef i Mercedes-Benz personbil.

Priser på nye B-Klasse er ikke kjent ennå, men bilen kommer til Norge i februar neste år, med salgsstart i desember.

Se video av B-Klasse fra Paris her:

