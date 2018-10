Den rappkjeftede iren har ikke slåss i UFC-sirkuset siden han bekjempet Eddie Alvarez i november 2016.

Siden den gang har han tapt en boksekamp mot Floyd Mayweather, og vært involvert i å storme en buss full av UFC-utøvere.

Til tross for at Nurmagomedov har gått 26 ubeseirede kamper hittil i sin karriere, er ikke McGregor redd sin russiske motstander.

– Jeg tror det blir KO (knockout), en knusende KO, sier McGregor ifølge Daily Mail.

– Jeg håper det ikke er for tidlig. Jeg tror jeg vil knuse ham og at han vil smuldre opp. Jeg tror ikke at han kan ta imot slag. Jeg tror han har en kjeve av glass. Han har blitt truffet, men ikke av et skarpskyttergevær.

– Jeg skal gå inn i buret, og jeg skal mishandle ham.

Klar for rematch med Mayweather og Diaz

McGregor tapte på teknisk knockout i boksedebuten mot Floyd Mayweather forrige sommer. Den 41 år gamle amerikaneren virket å ha full kontroll i den kampen, men McGregor bedyrer likevel at han er mer enn klar for rematch.

– Ja, så klart. Hvis han har mot nok til å komme og spørre, slik som han sa at han ville, så vil jeg gjerne også bokse mot ham igjen.

Først og fremst skal iren avtale en tredje kamp mot UFC-rivalen Nate Diaz. McGregor ble ydmyket av Diaz i den første kampen, men fikk sin revansje i omkampen.

– Nate Diaz skal få en rematch med meg, uansett hva som skjer. Han ga meg en rematch, og jeg vil gi ham det samme. Vi vil fullføre denne trilogien, det er det ingen tvil om.