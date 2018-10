Landslagssjef Lars Lagerbäck tok tirsdag ut troppen til kampene mot Slovenia (13. oktober) og Bulgaria (16. oktober).

Hovland tilbake

Der ble det gjort plass til nye fjes som følger av landslagets skadeproblemer. Det betyr at Even Hovland og Haitam Aleesami er tilbake i landslagsvarmen.

– Hovland erstatter en skadet Ajer i troppen, og han har vært solid for RBK denne sesongen. Jeg synes vi har fire stoppere som er på et ganske likt nivå, og det er de stopperne Lagerbäck hadde tatt ut om Ajer hadde vært frisk. Bak de fire er det ganske åpent, og der mangler vi alternativer som er virkelig gode, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Aleesami og Linnes er nok alternativene på venstreback så lenge Meling er ute, og jeg vil tro han velger Linnes som Lagerbäck har veldig sansen for.

Hovland står med 24 kamper med flagget på brystet og er tilbake på for første gang siden tapet for Nord-Irland i mars i fjor. Alesaami spilte sist i 1-1-kampen mot Tsjekkia i juni fjor.

Dæhli tilbake

I tillegg er Mats Møller Dæhli tilbake i troppen. St. Pauli-spilleren erstatter Martin Ødegaard, som ble tatt ut i U21-troppen til de avgjørende EM-kvalifiseringskampene mot Tyskland og Aserbajdsjan.

– Det viktigste er at han har lite spilletid. For hans egen utviking, men også for a-laget er det viktig at han får to ganger 90 minutter av Smerud, sier Lagerbäck, som ikke har overrasket veldig mye med denne troppen ifølge Mathisen.

– Det var nok mange som hadde trodd og håpet at Eirik Hestad eller Kristoffer Zachariassen skulle få en plass i troppen, men Mats Møller Dæhli er en spiller Lagerbäck kjenner godt og som han nok tror kan være viktig i de kampbildene som venter mot Slovenia og Bulgaria.

Skadetrøbbel

På forhånd var det klart at svensken må klare seg uten forsvarssjef Kristoffer Ajer, som er ute av spill i ytterligere fire-fem uker grunnet en strekkskade. Det samme gjelder for venstreback Birger Meling.

Samtidig er Håvard Nordtveit suspendert i én kamp, noe som betyr at tre av de fire i backrekken fra kampen mot Bulgaria ikke er tilgjengelige til den første kampen mot Slovenia 13. oktober.

Det er ventet at Tore Reginiussen og Sigurd Rosted danner Norges nye stopperpar.

Rune Almenning Jarstein har hatt et spørsmålstegn ved seg etter at han ble skadet i en Bundesliga-kamp forrige uke, men Lagerbäck kan melde om at Norges førstekeeper er 100 prosent igjen.

Norge står med tre poeng av seks mulige etter to kamper i Nations League.

Her er troppen:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, Ørjan Nyland, Sten Grytebust

Forsvarere: Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Haitam Aleesami, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Sigurd Rosted, Jonas Svensson, Even Hovland

Midtbanespillere:​ Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Iver Fossum, Markus Henriksen, Fredrik Midtsjø, Ole Selnæs, Mohamed Elyounoussi

Spisser: Bjørn Maars Johnsen, Alexander Sørloth, Tarik Elyounoussi, Joshua King