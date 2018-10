Dekanen på det juridiske fakulitet på det anerkjente Harvard University ga elevene beskjed om at Kavanaugh ikke blir å finne på lærerplassen i januar, skriver en rekke medier, deriblant Huffington Post.

Her har han forelest om høyesterett siden 2009.

– Dommer Kavanaugh har gitt beskjed om at han ikke lenger kan undervise kurset som starter januar 2019, så kurset vil derfor bli avlyst, sto det i mailen sendt til studentene på jusstudiene mandag.

– Tonnevis med spekulasjoner akkurat nå, var reaksjonen til en av studentene ifølge avisen.

Det er president Donald Trump som har nominert konservative Kavanaugh til den avgjørende vippeposisjonen blant de ni høyesterettsdommerne. Han er kontroversiell blant mange som er opptatt av fri abort, homofiles rettigheter, og motstandere av dødsstraff.

Etter tøffe høringsrunder, der Kavanaugh ble utspurt om mange politisk sensitive temaer, så det ut som han ville få stillingen – ettersom republikanerne har flertall i det amerikanske senatet. Men det hele eskalerte da den amerikanske professoren Christine Blasey Ford stod fram og hevdet at Kavanaugh forgrep seg på henne i ungdomstiden. De ga begge sin side av saken under forrige ukes høring i senatets justiskomité.

I helgen ble det sagt at ukens plenumavstemningen i senatet ville bli utsatt en uke mens FBI etterforsker overgrepsanklagene. Det skjer imidlertid ikke, sier republikanernes flertallsleder.

– Tiden for endeløs utsettelse og obstruksjon er slutt, sier Mitch McConnell, republikanernes flertallsleder.

Beskyldes for voldtektsforsøk

Ifølge professor Ford skjedde overgrepet på en fest på 80-tallet da hun var 15 år og Kavanaugh 17 år.

Han var ifølge henne full, tok henne inn på et rom, holdt henne nede på sengen, antastet henne, holdt henne over munnen da hun prøve å skrike, og forsøkt å ta av henne klærne. Kavanaugh har hele tiden benektet anklagene.

Støttet av Trump

Etter lenge å ha vært motvillig, beordret USAs president Donald Trump mandag at FBI skulle etterforske saken. Også flere kvinner i tillegg til Blasey har anklaget Kavanaugh for seksuelle overgrep.

Trump har uttalt at han vil ha en grundig etterforskning fra FBI, som etter planen skal være ferdig til fredag. Samtidig sier han at han står bak Kavanaugh.

En kilde sa mandag til det amerikanske nyhetsbyrået AP at Det hvite hus har endret retningslinjene til FBI, slik at de kan intervjue alle de mener er relevante for etterforskningen.