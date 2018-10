– Mange har kontaktet oss de siste dagene og er oppriktig bekymret etter å ha mottatt disse e-postene med trusler, sier rådgiver Bjarte Malmedal i det uavhengige ekspertorganet NorSIS til TV 2.

Rekordmange nordmenn blir utsatt for dataangrep og metodene er mer utspekulerte enn tidligere. Det som er nytt i svindel-e-postene er at de nå er skrevet på norsk og avsenderen kjenner til, og oppgir, mottakerens passord.

Avsenderen hevder at han har installert et spionprogram på PC-en og filmet mottakeren med webkamera mens vedkommende har surfet på porno eller onanert.

Dersom ikke mottakeren av mailen betaler opp i mot 11.000 kroner til en bitcoin-adresse, truer de med å sende videoen til alle på vedkommendes kontaktliste.

I følge NorSIS har tre personer betalt inn til den aktuelle bitcoin-kontoen bare de siste dagene.

Skaper frykt

– Når avsenderen skriver at de har filmet mottakeren mens de onanerer, samt at de viser at de har ett passord som mottakeren faktisk har brukt, er det selvsagt egnet til å skape frykt, sier Malmedal.

Flere som har henvendt seg til NorSIS vet selv at informasjonen i e-posten ikke stemmer. Likevel frykter de å bli hengt ut overfor sine venner.

– Flere jeg har snakket med er skikkelig bekymret. Jeg skjønner at trusselen virker skremmende, men avsenderne sitter ikke med tilgang til e-postkontoen din eller videomateriale av deg, betrygger seniorrådgiveren.

Rådgiver Bjarte Malmedal i NorSIS forstår at mottakerne av e-postene blir bekymret.

Grunnen til at utpresserne sitter på mottakernes passord er den enorme samlingen av e-poster, med tilhørende passord, som er lekket på det mørke nettet. Det var i fjor vinter ble det oppdaget en samling med 1.4 milliarder e-postadresser og passord, der 450.000 av dem skal være norske.

– Foruroligende

Nordmenn blir forsøkt hacket flere hundre tusen ganger om dagen. Har du samme passord på appene dine, har du trolig blitt forsøkt hacket.

​ – Norge ligger ti på topp over nasjoner som blir forsøkt hacket. Det er jo ganske foruroligende tatt i betraktning hvor mange mennesker som er her, sier Ludwig Sandell som er en av Norges fremste dataeksperter.

NorSIS oppfordrer folk til være bevisst på hvilke passord man bruker på ulike tjenester, og ta i bruk to-faktor-innlogging der hvor dette er mulig.

– For å sikre seg på nett er det beste tipset å beskytte tjenestene med gode passord og helst to-trinns-verifisering, sier Malmedal.

Her finner du NorSIS' råd når det gjelder passord.