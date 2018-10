Tidligere seriemester med Brann, Erik Huseklepp, har ikke troen på et nytt gull til Bergen etter 1-2-tapet for Tromsø mandag.

– Er gullkampen kjørt?

– Jeg tror det dessverre, sier 34-åringen med 286 kamper for Brann, og fortsetter:

– Når de ikke utnytter de feilene Rosenborg gjør, da blir det tøft. For de avgir ikke så mange poeng.

Etter en strålende vårsesong har høsten ikke vært like innbringende for Brann. På de siste ti kampene har bergenserne avgitt 16 poeng, mens Rosenborg har skuflet bort fem poeng.

– De er blitt feigere og mer forsiktige på bortebane. Den som intet våger intet vinner, og sånn er det blitt for Brann i høst, spesielt på bortebane.

Kritiserer Brann-trenerens holdninger

Det var en defensiv Lars Arne Nilsen etter tapet for Tromsø, i et intervju med Eurosport Norge etter kampen uttalte 54-åringen følgende:

– Vi må først og fremst konsentrere oss om å bli topp tre og komme oss ut i Europa, og får vi noe mer, så gjerne det, sa Brann-treneren etter 1-2-tapet.

Det får Erik Huseklepp til å se rødt.

– Dette har jeg kritisert tidligere, det handler om hvilke signal man sender ut. Han burde vært langt tøffere og sagt at vi går for gull, vi ligger der oppe og da går vi selvsagt for gull. Jeg skjønner at han kanskje prøver å være litt psykologisk og få ned forventningspresset, men det er ikke tid for det når du ligger der oppe og kjemper. Da må du gå all-in, sier den nåværende Åsane-spilleren.

I etterkant har derimot Brann-treneren skrudd opp ambisjonsnivået i et intervju med Bergens Tidende.

– Gullkampen lever fremdeles. Rosenborg var ikke veldig sterke mot Molde, og vi skal ha dem på Stadion, sier Lars Arne Nilsen.

– Rosenborg er vant til dette

Med seks kamper igjen i Eliteserien har Brann kun serien å tenke på, Rosenborg har både hjemlig og europeisk cup-spill igjen før gullet skal deles ut. Huseklepp tror Brann fremdeles vil slite i innspurten.

– Rosenborg er vant til dette kjøret. Det er vant med å kjempe om seriegull og kjempe på flere fronter. Det er en ny situasjon for dette Brann-laget å kjempe på toppen av tabellen, jeg håper de håndterer det bedre resten av sesongen.

Brann har igjen følgende kamper i Eliteserien: Lillestrøm (H), Stabæk (B), Rosenborg (H), Strømsgodet (H), Kristiansund BK (B) og Odd (H).

Rosenborg har et langt tøffere kampprogram: Red Bull Leipzig (H, Europaligaen), Sandefjord (H), Lillestrøm (B), Red Bull Salzburg (B, Europaligaen), Brann (B), Start (H), Odd (H), Red Bull Salzburg (H, Europaligaen), Start (B) og Bodø/Glimt (H).

En nøkkelperiode for Rosenborg blir i kampene i slutten av oktober når de regjerende mesterene har tre bortekamper på syv dager. Da venter Lillestrøm, en reise til Østerrike og Salzburg i Europa, før den avgjørende kampen på Brann Stadion søndag 27. oktober.