Boye (27) har søkt på 2.000 jobber – alle har sagt nei

Da Boye Molberg var sju år og gikk i 2. klasse, ble han diagnostisert med Asperger syndrom.

Etter han fylte 18 år har han søkt på flere tusen jobber, men ble kun innkalt til intervju på tre av dem.

– Jeg tror at hovedgrunnen er at CV-en min er full av hull, forteller han i TV 2-serien «Alle i arbeid!» – programmet der målet er at personer med Asperger, Tourettes, ADHD og andre psykiske helseutfordringer skal inkluderes i arbeidslivet.

Men underveis og i etterkant av programmet har det skjedd mye i Molbergs liv.

Helt ny hverdag

Han har utdannet seg som juridisk kontormedarbeider, fått jobb i NRK ut året og blitt pappa til en liten gutt.

– Jeg er lykkelig for å ha fått en blid, frisk og nybegynnervennlig sønn. Nå er livet preget av en herlig blanding av strenge rutiner og fullstendig uforutsigbarhet, smiler Molberg.

Han trives godt med den nye hverdagen.

– Hver dag har nye store og små milepæler, og hver dag er fylt med litt mer farge enn de grå dagene som preget i perioden da programmet ble spilt inn, sier Molberg til TV 2.

For ting så ikke lyst ut. Molberg slet med å komme seg ut i arbeidslivet, og han strakk ikke til i de få butikkjobbene han fikk prøve seg i.

– I en butikk er det veldig mange kunder som gjerne vil slå av en prat om vær, vind og småting, og det tar mye energi å holde slike samtaler gående, forklarer 27-åringen.

Ønsker fast stilling

Men via «Alle i arbeid!» fikk han muligheten i NRK og deres researchsenter.

Der jobbet han ut 2017, før han ble tilbudt sommerjobb i sommer. Nå er engasjementet forlenget ut året.

Drømmen er å få en jobb som er relevant til utdannelsen sin. Han har søkt på flere stillinger og vært på et intervju, men fikk ikke stillingen.

– Målet i første omgang er å sikre seg en fast stilling fra nyttår. Med det blir det forhåpentligvis mulig å komme seg inn på boligmarkedet og få slått oss til ro som en lykkelig liten familie i den nye hverdagen, smiler han.

Å se seg selv på TV vet han ikke helt hva han synes om.

– Hver gang jeg ser, eller rettere sagt hører, en trailer eller intro, så skvetter jeg litt. Jeg klarer ikke å vende meg til lyden av min egen stemme. Får se om jeg klarer å sette meg ned og se meg selv "live", eller om jeg må la det passere og heller snike meg tilbake og se det i reprise etter å ha hørt dommen fra nærmeste familie, humrer han til TV 2.